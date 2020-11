Sharon Cuneta, apektado!

BY JUN NARDO

Affected much si Sharon Cun­eta habang tinututukan ang US Presidential election nitong mga nakaraang mga araw.

Banggaang Donald Trump at Joe Biden para sa US President ang labanan.

Wala namang pinaborang kan­didato si Shawie pero apektado daw siya sa kaganapan doon dahil mahal niya ang Amerika.

Ayon sa Instagram post niya, “I love America. It is my second home. I have been a taxpayer there for so many year now. And this Presidential Election is making me nervous. Are you guys monitoring it on the news too?”

Pero si Lea Salonga, suportado si Biden sa labanan, huh!

“Whatever happens, we are with you. Such a privilege to meet you at the Tony’s,” caption ni Lea sa litrato kasama si Biden.

ANG SAYA-SAYA!

Kasado na ang pagbabalik sa GMA Afternoon Prime ng “Prima Donnas” sa Nov. 9. Siyempre, pawang fresh episodes ang mapa­panood muli sa drama series.

Malapit na ring umere ang fresh episodes ng “Bilangin ang mga Bi­tuin sa Langit” ni Nora Aunor!

Hindi lang iyon, balik na rin sa taping ang cast ng “Magkaagaw!”

Happy days are here again sa telebisyon kahit may pandemya pa dahil sa COVID-19!

