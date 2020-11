Simple lang

0 SHARES Share Tweet

BY ROWENA AGILADA

Isang simple birthday celebration via zoom ang nangyari sa 16th birthday ni Yohan Agoncillo, panganay na anak nina Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos.

Happy si Yohan sa effort na ginawa ng kanyang Daddy Ryan at Mommy Juday. Inimbita ng mga ito ang friends niya.

Bukod sa zoom party, a day before ng birthday ni Yohan (Nov. 6) ay nag-birthday date sila ni Mommy Juday. Isinama siya nito sa isang skin clinic at parehas silang nagpa-beauty.

Alam ni Yohan na adopted daughter siya nina Ryan at Juday, na ayon sa huli, hindi naging madali ang pagtatapat niya kay Yohan ng katotohanan.

Yohan was about 9 or 10 years old then.

Bongga

Isang intimate family gathering din ang 3rd birthday celebration ni Talitha, anak nina Vic Sotto at Pauline Luna. Sa bahay lang ‘yun last November 6 na dinaluhan ng pamilya Sotto at Luna.

‘Andun ang mga pamangkin ni Tali na halos kasing-edad lang niya ‘yung iba at mas bata pa sa kanya ‘yung iba.

Kahit quarantine birthday celebration, bongga ang preparations nina Vic at Pauline para sa kanilang anak. Bukod sa bonggang food, bongga ang decorations at nag-enjoy talaga si Tali sa parlor games.

comments