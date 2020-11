Simple lang in mourning

BY NEIL RAMOS

Angeline Quinto’s adoptive mother, Sylvia “Mama Bob” Quiros, has died two months after undergoing brain surgery.

The singer-actress paid tribute to her Mama Bob on social media.

“Mag iingat ka sa pag lalakbay Mama. Hindi man kita maalalayan sa paglalakad ngayon patungo sa paraiso, masaya ako nandyan ang Panginoon para umalalay sayo,” she wrote.

“Hinding hindi ako mapapagod sa pagpa­pasamalat sayo Ma, dahil sa pagkakataong ibinigay mo sa akin para maging anak mo. Hanggang sa muli nating pagkikita MAHAL NA MAHAL KONG MAMA BOB,” she added.

Mama Bob was rushed to a hospital Sep­tember after complaining of dizziness.

