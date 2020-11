Trotropahin

BY JUN NARDO

Sumabak sa Jojowain o Totropa­hin challenge ang “Prima Donnas” stars na sina Aiko Melendez at Wendell Ramos kamakailan.

Inilabas ito ni Aiko sa kanyang YouTube channel at patok ito sa mga netizens, huh!

Dito diretsong sinagot ni Aiko kung jojowain o totropahin niya ang ex-husband na si Jomari Yllana.

Neither of the above and an­swer niya.

In fact, ang hirit niya ay “hihi­walayan” niya si Jom.

Pero siyempre biglang bawi naman si Aiko.

Aniya, bukas siya na maging magkaibigan sila ni Jom.

“Sana soon maging tropa ko siya para sa anak namin. Eh, di ba, hindi kami nag-uusap? So sana soon, maging tropa kami.”

Pagdating sa kasalukuyang karelasyon na si Vice Governor Jay Khonghun diin ni Aiko: “Pak­akasalan ko siya! Pakakasalan ko ‘yan sa anumang simbahan!”

Kamakailan ay nag-celebrate ng kanilang anniversary sina Aiko at VG Jay kung saan nai­yak ang aktres sa sorpresa ng nobyo.

Anyway, mapapanood ang fresh episodes ng “Prima Donnas” simula sa Nov. 9.­

