Nakalimutan?

BY ROWENA AGILADA

Sinadya kaya o nakalimutan lang banggitin ni Nora Aunor si Lotlot de Leon sa pag-uusap nila ni Ian de Leon sa cellphone? Tinawagan ng Superstar ang kanyang biological son at nagkumustahan sila.

Nag-sorry si Guy kay Ian sa mga pagkukulang niya at kung hindi niya nasasagot ang text messages nito sa kanya.

Gusto niyang magkita-kita sila ng mga anak niya at apo kahit daw once a week para magkasama-sama silang muli.

Binanggit niya sina Kiko, Matet at Kenneth, maliban kay Lotlot.

May tampuhan pa kaya ang mag-ina?

Birthday ni Ian sa Dec. 11 at ani Guy, birthday treat niya ‘yun kay Ian. Gusto niyang magkaroon sila ng family gathering.

Miss na raw niya ang mga anak at apo niya dahil matagal na silang hindi nagkikita.

Nagprisinta pa si Guy kay Ian na i-guest siya sa YouTube channel nito.

May YouTube channel na rin ang superstar at wish ng Noranians na i-guest ni Guy ang mga anak niya, kasama na si Lotlot.

Mangyari kaya yun?

B-day treat

Maliban kay Chloe Syquia-Skarne na nasa ibang bansa, kasama ni Gabby Concepcion ang mga anak niyang sina Savanah, Sam, Garrie at KC noong nag-celebrate siya ng kanyang 56th birthday.

Birthday treat ‘yun ni KC sa The Farm sa San Benito, Batangas. Nag-effort talaga ang panganay na anak ni Gabby para magkasama-sama silang magkakapatid.

Sa Jan. 6 next year ang birthday ni Sharon Cuneta. May pa-birthday treat din kaya sa kanya si KC? Abang-abang na lang.

