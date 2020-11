Ai Ai nagdiwang!

0 SHARES Share Tweet

BY JUN NARDO

Kaarawan ni Ai Ai de las Alas last November 11.

Nagpasalamat si Ai sa Diyos sa magandang buhay na ibinigay sa kanya pati na rin sa mga biyayang ibinibigay sa kanya pati na rin sa mga taong mahal niya.

Binati ng Comedy Queen ang sarili sa kanyang Facebook page at sa Instagram niya naman, throwback picture nu’ng bata pa siya ang inilabas niya.

“Salamat at cute ako nung bata (anyare??? Hahaha).

“Madami pa akong gustong ipagpasalamat lalo na sa araw na ito na na dinagdagan mo ang araw na buhay ako…

“Salamat po Panginoon at sa mahal na Ina mo na mahal na mahal ko po kayo,” caption ni Ai Ai.

Ang birthday wish niya, “A COVID free 2021 at saka wala munang bagyo para makabangon mga kababayan natin.”

After ng birthday, sasabak si Ai sa lock-in taping ng GMA News and Public Affairs series na “Owe My Love.”

Magdadala siya ng kaldero.

Aniya, “Kasi diba pagkain ko iba? hehehe.”

Kasama niya ang asawa sa taping.

“Isa lang pwede ko isama kasi bawal nga. Walang choice lang ako kasi iba food ko kaya kailangan kong makasama si Gerald (asawa niya). (Siya na) lahat. All around: Driver, cook, PA.”

Happy, happy birthday, Comedy Queen Ai Ai!

comments