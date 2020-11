Papa’s girl

BY ROWENA AGILADA

Sadya kayang ipinapakita at ipinaparamdam ni KC Concepcion sa kanyang Mama Sharon Cuneta na mas close siya sa kanyang Papa Gabby Concepcion?

Recently ay mag-ka-date ang mag-ama sa isang res­taurant sa Makati at sa napanood naming video, halatang na-miss ni KC ang kanyang Papa Gabby.

Panay ang sabi niya ng, “I miss you, Papa. I love you Papa.”

Mula 7 pm hanggang 12 mid­night ay magkasama silang mag-ama.

Umiyak pa si KC noong maghi­hiwalay na sila na para bang ‘yun na ang huling pagkikita nila.

Noong nakaraang birthday ni Gabby last Nov. 5 ay magkasama rin sila ni KC sa The Farm sa San Benito, Batangas.

Birthday treat ‘yun ni KC sa kanyang Papa Gabby.

Kasama rin nila ang half sib­lings ni KC na si Garrie at dala­wang anak ni Gabby sa kanyang present wife.

Talagang nag-e-effort si KC na magkita at mag-bonding sila ng kanyang Papa Gabby.

Just wondering kung ano’ng reaction ng kanyang Mama Sha­ron na may time si KC makipag­kita sa kanyang Papa, pero hindi pa natin nabalitaan na nagkita na silang mag-ina ngayong pan­demic.

Compatible

Sa interbyu ni Ted Failon kay Matteo Guidicelli sa radio pro­gram nila ni DJ ChaCha sa Radyo 5, sinabi ni Matteo na hindi sila nagmamadali ng wife niyang si Sarah Geronimo na magka-baby.

Nasa stage pa daw sila na kinikilala nilang mabuti ang isa’t isa.

Araw-araw ay may natututu­nan sila about each other and they have so many things in common.

Compatible sila sa maraming bagay.

Nine months nang married sina Matteo at Sarah. Kung nag­buntis agad siya, sana’y may baby na sila this Christmas. First Christmas nila this year as a mar­ried couple.

