Murang exercise

0 SHARES Share Tweet

BY ALEX CALLEJA

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

*

Hi Alex,

Dahil sa pandemic at lagi lang ako sa bahay, nagsimula ako mag-exercise. Gusto ko kasi magpalaki ng katawan and of course gusto ko maging healthy. Sabi nila push up daw ay sapat na para lumaki ang katawan. Sabayan daw ng jumping jack kapag hindi makatakbo sa labas o walang treadmill. May alam ba kayo na mga exercise na puwedeng lumaki ang katawan ko na hindi gagastos ng mahal?

Stan ng Quiapo

Hi Stan,

Wala akong masyadong alam diyan dahil matagal na akong sumuko sa pagpapalaki ng katawan. Masipag lang ako sa una, after one month, tinitigil ko na kasi masakit sa katawan! Wala akong tiyaga! Ang dapat mo atang tanungin diyan sa mura at walang gastos na pagpapalaki ng katawan eh ang mga construction worker. Kasi napansin mo ba, ang gaganda ng mga katawan ng mga construction workers, may mga abs, ang gaganda ng mga muscles! Anong madalas nilang buhatin, semento, buhangin, at mga kahoy. Saka may barbell man sila, gawa sa lata ng Nido at nilalagyan lang ng semento. Mabuti pa sila ang tanungin mo o kaya, magtrabaho ka bilang construction worker! Kumikita ka na, lalaki pa ang katawan mo!

*

Hi Alex,

Nabalitaan mo ba Tito Alex ang academic strike na gagawin ng mga student? Hindi raw sila papasok sa online class hanggang hindi nagreresign si President Duterte? Anong masasabi mo dito?

Claire ng Parañaque

Hi Claire,

Alam ko Ateneo ang nagpasimula ng sinasabi mong academic strike. Anong masasabi ko dito? Galit ako! Kasi ayaw naman pala nila pumasok, sana sa simula pa lang nang hindi pa nagbabayad ng tuition ang mga magulang na tulad ko! Eh bayad na! Sa tingin mo maapektuhan ang President? Hindi! Ang naapektuhan, kaming mga magulang! Sayang ang pera! Full payment pa naman ang binayad ko! Susme, inutang ko lang sa credit card ‘yun! Ang laki ng tubo! Sana nag-rally na lang sila!

*

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com or facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007.

comments