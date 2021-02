Danilo Barrios, marunong mag-share

By MELL NAVARRO

Nakakatuwa ang dating Streetboys dancer at aktor na si Danilo

Barrios.

Hindi ito nakakalimot sa mga nangangailangan.

Marunong mag-share ng kanyang blessings si Danilo Barrios,

kaya blessed siya at ang kanyang pamilya.

Nitong nakaraang Pasko at Bagong Taon, hindi nakalimot si

Danilo at ang kanyang pamilya na magbigay ng tulong via

donation drive sa Tarlac, ang kanilang hometown.

Siya mismo ang nag-abot ng mga ayuda sa mga kababayan niya,

lalo na ang mga Aeta.

Sa mga nasalanta naman ng Ulysses typhoon sa Cagayan, nagpadala si Danilo ng ilan niyang staff doon para magbigay ng

ayuda.

Iilan na nga lang sa ating mga celebrities ang nakakaalalang tumulong sa anumang paraang makakaya nila, tulad ng pamilya

ni Danilo.

“Sharing is caring” ay part ng advocacy ng kanilang Tatio Pharma

beauty ang wellness products – sa panahong ito ng

pagtutulungan, dulot ng Covid19 pandemic.



‘Yearly naman ay merong share na blessing ang company namin

sa mga kababayan natin,” sabi ni Danilo. “Pero last year Dec. 10

to 14, we made sure na talagang ibuhos ang tulong sa ating

kababayan sa Isabela and Cagayan Valley.

“Lahat ng family namin and staff ay nagtulong-tulong magbalot

ng relief goods at nakabuo kami ng 10,000 relief goods para

ibahagi sa ating mga kababayan doon.

“Napakasarap sa pakiramdam ang maiabot ang tulong sa kanila

lalo na sa mga bata,” dagdag ng guwapo pa ring aktor na ama na

ng tatlong cute na chikiting.

Umabot na sa 12 years ang kanilang negosyo na may brands na Tatio Active Dx, Hugo Online Shoppe, Ysa Beauty, and My Precious One.

Nag-celebrate sila ng kanilang 12th anniversary via Facebook last

December.

Kumusta ang negosyo nila ngayong pandemya?

“God is good,” sagot ni Danilo. “Kasi lalong lumakas ‘yung business. Tumaas po ang sales namin, mas tumaas ang demand

ng tao.”

May 5,000 new resellers pa sila.

“Nakakatuwang i-share kasi alam naming kumikita rin sila gaya

naming,” sey ni Danilo.

“Kasi, ngayong panahon ng Covid, ang hanap ng tao, pampalakas

ng Immune system eh ‘yun po ang priority ng brands namin noon pa.”

