Claudine, nagsisisi

By ROWENA AGILADA

Mahal pa rin hanggang ngayon ni Claudine Barretto ang namayapang ex-boyfriend niyang si Rico Yan. ‘Yan ang revelation niya sa YouTube vlog ni Janelle Jamer.

Ayon kay Claudine, hindi nawala ang pagmamahal niya kay Rico at mas lalo pa niya itong nararamdaman kahit wala na ito.

Nagsisisi raw siya na sana’y matagal pa niya itong nakasama.

Sana raw ay andun siya noong may nangyari sa kanyang ex-BF.



Sa tanong ni Janelle kung naka-ilang jowa si Claudine, aniya, apat na ang una’y si Eric Fructuoso. Puppy love lang ‘yun. Ex-BF’s din niya sina Mark Anthony Fernandez at Mayor Isko Moreno.

Naging husband naman niya si Raymart Santiago. Hiwalay na sila ngayon pero may isang anak sila, si Santino. Tatlo ang adopted children ni Claudine.

At 41 years old, gusto pa niyang magkaroon ng biological child.

Hindi na siya mag-aampon muli.

Handa na siyang umibig at magmahal muli at gusto niya’y older guy, presentable, may paninindigan na handa siyang ipaglaban at protektahan.

Any applicant?

Tribute

Nagkaroon ng family gathering ang angkan ng mga Padilla at Cariño bilang tribute sa namayapang si Royette Padilla, panganay na kapatid nina Robin, Rommel at BB Gandanghari.

Ginanap ‘yun sa Padilla Museo sa QC.

Mistulang nag-mini concert si Robin Padilla na kumanta ng mga paboritong awitin ng kanyang Kuya Royette. Kumanta rin si Rommel at si Mariel Rodriguez-Padilla.

Andun ang Padilla Matriarch na si Mommy Eva at si Kylie.

Ayon kay Mariel, open na sa publiko ang Museo Padilla para sa mga events.

