Sapat na stock ng bigas tiniyak

Tiniyak kahapon ng National Food Authority (NFA) sa publiko na sapat ang stock ng bigas sa warehouses sa buong bansa lalo na sa mga rehiyon na tinamaan ng Typhoon ‘Nina’ (international name:



‘Nock-Ten’) tulad ng Bicol, Calabarzon at Metro Manila. Sinabi ni NFA officer-in-charge Tomas Escarez na ang NFA local offices sa mga naturang lugar ay naka-alerto at masinsinang nakikipag-ugnayan sa relief agencies tulad ng Department of Social Welfare and Development, Regional and Provincial Disaster Risk Reduction Management Councils, local government units (LGUs), at Philippine National Red Cross para makapagbigay ng kinakailangang bigas.

(Aytch dela Cruz)

