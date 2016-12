Ex-SK chairman binaril

Patay ang isang dating Sangguniang Kabataan chairman nang pagbabarilin ng isang lalaking armado ng .45-caliber pistol habang naghihintay sa kaniyang girlfriend noong Huwebes ng gabi sa harapan ng isang salon sa Pasay City.

Kinilala ni Senior Supt. Lawrence Coop, Pasay City police chief, ang biktima na si Richard Corral, 22, residente ng Don Carlos Village, Barangay 187, Pasay City.



Dead on the spot ang biktima dahil sa mga tama ng bala sa ulo at katawan, ayon sa police report.

Base sa imbestigasyon, hinihintay ng biktima na lumabas sa pinagtatrabahuhang salon ang kaniyang girlfriend na si Ave del Mar sa Taft Avenue, Barangay 179, Zone 14, Pasay City, dakong 9 p.m. nang biglang lapitan siya ng isang hindi kilalang lalaki at paputukan siya ng baril.

Ayon sa mga kamag-anak ng biktima, wala silang alam na maaaring motibo ng pagpatay sa kaniya.

Na-recover ng police sa crime scene ang anim na piraso ng .45-caliber pistol. (Jean Fernando)

