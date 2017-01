Ogie wants to write a song for Vice Ganda

AMINADO si Ogie Alcasid na hindi pa sila super close ni Vice Ganda. Gayunpaman, may something daw sa kanila ng Phenomenal Box-Office Star kaya nagkakasundo sila.

“Hindi kami ganung ka-close. Kasi hindi naman kami nagkaroon ng maraming oras para makilala ang isa’t isa. But it’s just every time na nakakasama ko siya sa trabaho or dati nag-guest siya sa concert namin, and then nag-guest ako sa ‘Gandang Gabi Vice,’ there was this… hindi ko maintindihan, mutual respect. Siguro dahil singer din siya at comedian din, so nagkaroon kami ng intindihan… medyo bakla rin ako, di ba? So, parang nagkakaroon kami ng rapport. He’s really a great person. And I hope to get to really know him more,” sabi ni Ogie.



Bukod sa gusto pa niyang mas makilala si Vice, gusto niya rin daw makatrabaho ito sa iba pang proyekto. “Of course, who wouldn’t? Kinausap ko siya noong rehearsals namin for the Christmas special. Kasi noong kumakanta kami sabi ko, ‘Alam mo ginalingan mo iyong pagkanta mo. Magaling ka talaga e. So, dapat meron kang isang solid na ballad na may hugot.’ I really told him that.

“Sabi niya sa akin, ‘Naku, hindi naman ako sineseryoso ng mga tao. Mukha akong joke-joke.’ Sabi ko, ‘Subukan mo lang, kasi singer ka e.’ Hindi ko alam kung nakikinig siya sa akin. But I would love to write him a song, I’d love to write a song for him. In fact, magandang title yung ‘Hugot,’ kaya lang medyo nakakatawa na agad no. I want something na parang, ‘Ay, si Vice ba iyan?’”

Gusto rin daw ni Ogie na makasama sa isang pelikula si Vice. “Yes, I’d love to do a movie with him kung mabibigyan tayo ng pagkakataon.”

Sa ngayon magkasama sila ni Vice sa “It’s Showtime.” Isa na kasi sa mga hurado ng “Tawag ng Tanghalan” si Ogie.

Samantala, bukod sa pag-upo bilang hurado ng “Tawag ng Tanghalan” sa “It’s Showtime,” magiging judge din si Ogie sa “Your Face Sounds Familiar Kids.’ Nae-excite na nga si Ogie. “Super excited especially dahil mayroon tayong bagong TV show. So, ang ganda ng salubong ng 2017.”

Makakasama ni Ogie bilang mga hurado sa “Your Face Sounds Familiar Kids” sina Mr. Pure Energy Gary Valenciano at Megastar Sharon Cuneta. Ang naturang talent show ay isa sa mga pang-opening salvo ng ABS-CBN ngayong 2017.

Magsisimulang umere ang “Your Face Sounds Familiar Kids” sa Enero 7. (Glen P. Sibonga)

