Mystery girl linked to Alden

MAGANDANG Christmas gift at pasalubong sa Bagong Taon ang pagkikita ni Julia Montes and her biological German father na si Martin Shchnittka. Baby pa lang si Julia nang iwanan silang mag-ina ng kanyang biological dad.

Pipi ang mother ni Julia. Since iniwan sila ng kanyang biological father hanggang nagkaisip si Julia ay ipinagdasal niya na sana’y magkita sila. Dumating siya sa puntong nawalan na siya ng pag-asa.



Sa tulong ng isang pinsan niya at ng CocoJul fans nila ni Coco Martin na gumawa ng paraan para magkita sila ng kanyang biological dad, natupad ang pangarap ni Julia.

Pinasalamatan niya ang Diyos sa magandang nangyari nitong nakaraang Kapaskuhan. Kumpleto na ang buhay ni Julia ngayong nagkita na sila ng kanyang biological dad.

Sino kaya ang mystery girl sa buhay ngayon ni Alden Richards? May tsikang diumano’y he’s seeing a non-showbiz girl na mula sa isang rich family. Nakatira raw ang mystery girl sa isang subdivision sa Makati.

Ayon pa sa tsika, nagkakilala si Alden at ang mystery girl sa isang event ng isang softdrink company kung saan dating nagwo-work ang girl.

Agad namang nag-post sa social media si Alden na pinabulaanan ang kumakalat na isyu. Hindi raw totoo ’yun.

Hindi kaya afraid lang si Alden na baka maapektuhan ang upcoming teleserye nila ni Maine Mendoza sa GMA7?

Inaabangan na ang reunion movie nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion under Star Cinema. Nag-post ang megastar na early this year ang simula ng kanilang shooting na si Cathy Garcia-Molina ang direktor.

Sa May ang target playdate ng yet untitled movie ng ex-couple. Isa ito sa aabangan ngayong 2017. May request ang Sharon-Gabby fans na sana raw ay isama sa cast ang anak nilang si KC Concepcion.

Talking about KC, mukhang natagpuan na niya si Mr. Right sa boyfriend niyang si Aly Borromeo. Naipakilala na niya ito sa kanyang mama Sharon. Ewan lang kung naipakilala na rin ito sa kanyang papa Gabby. Sa isang interbyu ay sinabi ng actor na nice guy si Aly at looking forward siya to meet him in person.

Nagpaparinig na nga si Sharon kay KC na gusto na niyang magkaapo. Handa nang maging lola ang megastar.

Sobrang na-appreciate ni Sharon ang Christmas gift sa kanya ni KC na isang limited edition ng bumblebee Gucci bag. Binili pa ’yun ni KC sa Florence, Italy. May gift din kaya si KC kay Gabby?

