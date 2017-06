Angel, kahanga-hanga, di dapat i-bash

KUNG nagbabakasyon grande sa United States si Gabbi Garcia kasama ang kanyang pamilya, sa Japan naman nagpunta si Ruru Madrid.

Bakasyon na may kasamang trabaho ang Japan trip ni Ruru. Nagpasaya at nagpakilig siya sa isang show sa Kapuso Summer Festival na hatid ng GMA Pinoy TV.



Nagtatanong na ang fans ni Ruru kung may bago na ba siyang project sa GMA7 after “Encantadia”? Nami-miss na raw ang Kapuso aktor. Abang-abang na lang. Hindi naman siguro patatagalin ng Kapuso Network na walang follow-up project si Ruru. Dapat ngang i-push ang career niya dahil magaling at professional si Ruru.

Nganga

Mukhang nganga pa rin ang career ni Aljur Abrenica. Wala tayong nababalitaang may lilipatan siyang network matapos ang kontrata niya sa GMA7.

Kung kailan pa manganganak na si Kylie Padilla next month sa baby boy nila ni Aljur, at saka pa nanamlay ang career ng huli.

May problema pa siya sa bahay na nabili niya mula kay Kaye Dacer. Hindi pa pala fully-paid ‘yun at may balanse pa si Aljur.

Hindi sinadyang nabanggit ‘yun ni Kaye nang tanungin siya ng entertainment writers sa isang presscon.

Sana naman, paglabas ng baby nina Aljur at Kylie ay kasihan na ng magandang kapalaran si Aljur. Maging lucky charm sana ang baby nila.

Intriga

Tanong ng madlang pipol, after Angel Locsin, sino naman daw kayang artista ang maglalakas-loob na pumunta sa Iligan City at Marawi City? May mga humanga, may mga bumatikos sa ginawa ni Angel.

May mga nagsabing ginawa lang daw ‘yun ng aktres para mapag-usapan. May mga nagtanggol naman na dati nang matulungin at mahabagin si Angel sa mga taong nangangailangan ng tulong.

Kapag may kalamidad tulad ng bagyo, talagang maaasahan si Angel. Bukal sa puso niya ang pagtulong, kaya huwag nang kuwestiyunin ang kanyang sinseridad.

Marami ang nagtatanong, kailan naman daw kaya pupunta si Robin Padilla sa Iligan City at Marawi City para kumustahin ang kalagayan ng mga kapuwa niya Muslim na apektado ng kaguluhan doon?

Kung nagawa raw niyang sumama kay President Rodrigo Duterte sa Russia kamakailan, siguro naman daw ay may oras din si Robin para pumunta sa Iligan City at Marawi City. Kilala rin siya sa pagiging matulungin sa kanyang kapuwa. Abang-abang na lang.

