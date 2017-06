Fiance ng aktres, nagalit sa aktor?

1 SHARES Share Tweet

NALUNGKOT at nanghinayang ang Kapuso viewers na “pinatay” agad ang karakter ni Kristoffer Martin bilang Libero sa “Mulawin vs. Ravena.” Hinatulan siya ni Haring Daragit (Roi Vinzon) na putulan ng mga pakpak dahil nahuli siyang tatakas palabas ng Avila.

Sana raw ay hinaba-habaan naman ang exposure ni Kristoffer. Nakakahatak din siya ng viewers tulad ng mga bagets na kasama niya na sina Bea Binene, Derrick Monasterio, Miguel Tanfelix, Bianca Umali at Kiko Estrada. Acting-wise, kayang-kaya ni Kristoffer makipagsabayan sa kanila.



Sentimiyento ng fans ni Kristoffer, bakit daw ang newbie na si David Licauco ang pinaboran na makasama nina Bea at Miguel sa paglaban sa isang laro sa ere.

Baka naman isasama si Kristoffer sa isang bagong project na mas malaki ang kanyang role, kaya inalis agad siya sa MVR?

Paseksi rin

Naki-join din si Heart Evangelista sa Kapuso female stars na nagpo-post ng sexy photos sa social media. Pinaka-pinag-usapan si Maine Mendoza na nag-trending ang sexy photos niya na kuha noong nagbakasyon siya sa Maldives.

Hindi nagpakabog si Heart at nag-post din siya na nakabikining itim noong nagbakasyon siya sa Hawaii kasama ang kanyang pamilya.

Sa Hawaii nag-celebrate ng Independence Day si Heart. Nagbukas siya ng painting exhibit doon kasama ang ilang Filipino artists para maipagmalaki ang talentong Pilipino.

Samantala, bumalik na ang karakter ni Heart bilang Alwina sa “Mulawin vs. Ravena.” Labis siyang nag-aalala na baka mapatay ni Gabriel (Dennis Trillo) ang anak niyang si Almiro (Derrick Monasterio). Muntik-muntikanan nang magkita ang dalawa noong nagpunta si Gabriel sa Tierra Fuego para hanapin si Almiro.

Nagalit?

Totoo kayang diumano’y nagselos o nagalit si Aljur Abrenica kay Ruru Madrid? Nagkasama sina Ruru at Kylie Padilla sa “Encantadia” at nagkaroon pa sila ng love angle.

Marami ang nag-like sa kanilang screen chemistry at may mga nagsabi pang bagay sila on- and off-camera. May mga nagsabi pang diumano’y na-insecure si Aljur kay Ruru at kaya raw siguro binuntis niya si Kylie sa pangambang baka ma-fall ito kay Ruru. Babaw naman.

Nagalit din noon si Aljur kay Julian Trono. Matatandaang gusto niyang komprontahin si Julian na na-link (o naging boyfriend?) din kay Kylie. Diumano, may isinumbong si Kylie kay Aljur na ginawa sa kanya ni Julian.

Related

comments