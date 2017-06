Darna costume ni Liza, pinagpipilian pa

IT seems, everybody is excited na makita si Liza Soberano na naka-Darna costume. Ang daming designers ang nagpiprisintang gagawa ng costume ni Liza.



Kanya-kanyang idea/concept na babagay isuot ni Liza. May two-piece, may one piece na nagpapakita ng hubog ng kanyang katawan. Ang direktor ng “Darna” movie na si direk Erik Matti ay maraming natatanggap na design ng Darna costume sa kanyang social media accounts.

Magaganda lahat at bagay kay Liza, ani direk Erik sa isang interbyu. Around 15 designs na ang pagpipilian nila. May team sila ng designers to make sure na bagay kay Liza ang mapipiling costume.

Sinabi naman ni Liza sa isang interbyu na kung ano’ng ipasuot sa kanyang costume, okey lang. Hindi siya mag-iinarte pa. Hindi isyu kung two-piece ‘yun at handa siyang isuot.

For now, abala ang Kapamilya actress sa pagte-training para sa action at fight scenes na gagawin niya bilang Darna.

Challenge sa kanya ang paglalagay ng harness para sa flying scenes niya.

Alam niyang masakit ‘yun. Pero kakayanin niya. As much as possible, ayaw ni Liza magpa-double sa stunts at fight scenes na gagawin niya.

Suportado siya ng ka-love team niyang si Enrique Gil. Sinasama-han pa siya nito sa kanyang training. Wish ni Liza na magkaroon ng participation si Enrique sa “Darna.

