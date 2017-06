Ina, naghihintay sa pagbabalik ng anak

NOW you see, now you don’t ang karakter ni Lovi Poe sa “Mulawin vs. Ravena” bilang Magindara. Pasulput-sulpot kumbaga. Okey lang ‘yun sa Kapuso actress at hindi big deal ‘yun kay Lovi. Chill lang siya.

Time out muna si Lovi sa taping ng MVR at kamakailan ay nagbakasyon siya sa Palawan na tipong dinala pa roon ang karakter niya bilang Magindara. Todo-display ang dalaga sa social media ng kanyang sexy photos. Hindi nabanggit kung may kasama siya sa Palawan.



Samantala, inaabangan ng MVR viewers ang love story nina Magindara at Siklab (Dion Ignacio). Sinuway ni Magindara ang kanyang inang si Reyna Sandawa na tutol kay Siklab dahil isa itong Ravena.

Sumama si Magindara kay Siklab. Ano ang mga hamon na kakaharapin nila sa namumuo nilang pagmamahalan?

HK vacation

Nag-bakasyon grande ang hosts at staff ng “Eat Bulaga” sa Hong Kong. Treat ‘yun sa kanila ng producer ng Tape Inc. na si Mr. Antonio Tuviera. Yearly ay ginagawa ‘yun ng generous producer na nagsisilbing bonding moments ng hosts at staff.

Hindi nakasama sa Hong Kong vacation si Pia Guanio dahil nanganak siya three weeks ago sa second baby nila ng husband niyang si Steve Mago. Nagpapaka-mommy pa si Pia sa kanilang little angel.

Four months pregnant si Pauleen Luna at pinayagan pa siyang makasakay ng eroplano, kaya naka-join siya sa HK vacation. Baby girl ang ipinagbubuntis niya na pinag-iisipan pa nila ni Vic Sotto ang ipapangalan. Hindi raw Jessica dahil biruan lang ‘yun. Nag-joke kasi si Vic noong nag-guest sila ni Pauleen sa show ni Jessica Soho na kapag girl ang baby nila, Jessica ang ipapangalan nila.

By this time, nakabalik na sa Pilipinas ang EB hosts at staff.

Naghihintay

Sa Lopez, Quezon na nakatira ang mommy Raquel ni Jake Zyrus (formerly Charice Pempengco) at kapatid niyang si Carl.

Sa isang interbyu kay mommy Raquel, sinabi niyang kahit nasaktan siya sa pagpalit ng pangalan ng anak niya, hinihintay niya ang pagbabalik sa kanya ni Jake.

Gusto niyang muli silang magkasama-samang mag-iina. ‘Andun pa rin ang suporta at pagmamahal niya kay Jake. Kampi si mommy Raquel kay Jake, taliwas sa kanyang lola Tessie na hindi matanggap ang pagpalit ng pangalan ng kanyang apo.

