2 men gunned down in QC

By: Vanne Elaine P. Terrazola

Two men were gunned down in Quezon City over the weekend.

Kinilala ng Quezon City Police District ang mga victims na sina Zoren Morales, 21, jobless, at Joseph Diolata, 35, pedicab driver.



Naglalakad umano si Morales pauwi ng bahay sa St. Vincent St., Barangay Holy Spirit nang dumating ang dalawang lalaking nakamaskara at nakasakay ng motorsiklo.

Bumunot ng baril ang mga suspect at pinaputukan ang biktima. Tumakbo ang biktima sa kapitbahay pero siya ay hinabol ng mga suspect at pinagbabaril hanggang mamatay.

Napagalamang dating addict ang biktima at tumigil na sa kanyang bisyo matapos sumuko sa mga police.

Samantala, binaril umano si Diolata ng isang lalaki habang nakikipagtalo sa kanyang kapatid na si Esteban, 25, sa Villareal Ave., Barangay Gulod, Novaliches.

Kuwento ng isang saksi, nagtatalo ang magkapatid ng dumating ang suspect na nakasuot ng face mask at binaril si Joseph sa dibdib.

Agad na binawian ng buhay ang biktima at tumakas si Esteban at ang suspect sakay ng pedicab ng saksi patungong Quirino Highway.

