Komedyana, iniwan ang lesbian partner

3 SHARES Share Tweet

‘HEARD, wala na si Andrea Torres sa pangangalaga ng Triple A Management Company. May kinalaman kaya ‘yun sa isyu sa kanila nina Marian Rivera at Maine Mendoza na mga kasama niya sa naturang management company?

Natsika noon na diumano’y pinagselosan ni Marian si Andrea na nakatrabaho ni Dingdong Dantes sa “Alyas Robinhood.” Si Maine naman diumano ang secret girlfriend ni Sef Cadayona na ex-boyfriend (na ayaw aminin) ni Andrea, kahit inamin na ni Sef na nagkarelasyon sila for four years.



Close-close-an ngayon sina Marian at Maine. Ani Marian, feel niyang kaibigan si Maine dahil pareho silang jologs.

Binigyan pa niya si Maine ng flower arrangement mula sa kanyang flower shop. Naikonek tuloy ng ilang entertainment press na hindi raw kaya sanib-puwersa sila laban kay Andrea?

May tsika pang diumano’y banned si Andrea sa mga programa ni Marian sa GMA7. How true kaya?

Anyway, magkatrabaho muli sina Andrea at Dingdong Dantes sa book 2 ng “Alyas Robinhood.” Management decision ‘yun, kaya no choice si Marian.

Ani Dingdong, na-miss niya ang karakter niyang si Pepe, ang cast, production crew at creative team, kaya happy siya na magkakasama silang muli sa book 2 ng AR. May mga bagong pasok na karakter.

Japayuki

Iba ang itsura ni Boobsie kapag hindi siya in character na Baby Bubut. Hindi namin siya nakilala noong lumapit siya sa amin sa taping ng “Dear Uge.” Mag-ge-guest si Boobsie sa episode nito na ipapalabas sa July 23.

Mary Jane Omes-Arrabis ang real name niya. Tunay ang over-sized boobs niya, kaya tinawag siyang Boobsie.

Hiwalay na sila ng lesbian partner niya na balitang nagpakasal sila noon. Ani Boobsie, kasal-kasalan lang ‘yun. Seven years sila together, pero iniwan niya ito at nakipagbalikan siya sa kanyang husband. May 9-year old son sila na ani Boobsie, “Itinama ko lang ang buhay ko. Ngayon, kumpleto na ang pamilya namin.”

Nagtrabaho sa ibang bansa si Boobsie, kaya naghiwalay sila ng husband niya. Natukso ito sa ibang babae. Siniraan naman si Boobsie ng isang baklang kaibigan niya na may Arabo siyang boyfriend.

Tsika pa ni Boobsie, 14 years old pa lang siya’y nagtrabaho na siya. Naging Japayuki siya sa Japan. May Japanese customer siya na hinawakan ang boobs niya at binigyan siya ng dalawang lapad. Nang hawakan nito ang kanyang puwet, limang lapad ang ibinigay sa kanya.

Sa pagiging Japayuki ni Boobsie, nakaipon siya ng 50 lapad na aniya, nakabili siya ng bahay at lupa sa Malabon kung saan tagaroon siya.

Mall show

May mall show this afternoon at 5 pm sa Robinson’s Novaliches ang “Haplos” stars na sina Sanya Lopez, Thea Tolentino, Pancho Magno, Diva Montelaba at Francine Prieto. See you there!

Related

comments