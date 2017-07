Birthday wish ni Sarah

MAIHAHALINTULAD sa tandem nina Christopher de Leon at Vilma Santos sina John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo. Tinanggap ang screen love team noon nina Christopher at Vilma sa mga pelikulang pinagtambalan nila.

May mga nag-wish na maging real ang reel love team nila. Kahit may special silang nararamdaman for each other, wrong timing. Kapag free ang isa sa kanilang commitment, meron naman ‘yung isa. Hindi magkatugma-tugma, hindi magkatagpu-tagpo ang tibok ng kanilang mga puso.



Same with John Lloyd and Sarah. Ani JLC, timing ang kalaban nila. Aniya, ever since ay may special siyang pagtatangi kay Sarah. Di nga lang siya umabot sa puntong nasabi niya ang gusto niyang sabihin.

Ayon pa kay JLC, may kakaibang magic si Sarah na mahirap ipaliwanag. Ayon naman kay Sarah, may kakaiba silang koneksiyon na hindi niya kayang ipaliwanag.

Magkatambal na naman sila sa “Finally Found Someone” under Star Cinema na showing on July 26. Bale birthday presentation ito ni Sarah na magse-celebrate ng kanyang 28th (or 29th?) birthday on July 25.

Her birthday wish? “Growth sa lahat ng aspeto ng pagkatao ko. Make the right decisions in life,” lahad ni Sarah.

Impressive

Hanggang October pa ang “Mulawin vs. Ravena” na si Dominic Zapata ang direktor. Siya rin ang megger ng “Alyas Robinhood Book 2” at nagsimula na silang mag-taping.

Ani direk Dom, hindi niya totally iiwan ang MVR dahil mahal niya ang show. May co-director naman siya, si direk Don Michael Perez. Mag-a-adjust na lang si direk Dom ng schedule ng taping para sa dalawang GMA shows.

Bilib siya sa MVR cast na aniya, lahat ay desididong mag-improve at galingan ang kanilang akting para sa ikagaganda ng show. Bilib si direk Dom kay Dennis Trillo na gumaganap bilang Gabriel, Hari ng mga Ravena. “He is very impressive. Maraming natututunan sa kanya ang co-actors niya. Kinikilala niya ang direktor niya. He knows my style.

Pwede siya ilagay kahit saan at ginagalingan niya,” saad ni direk Dom.

Happy

Happy ang GMA management at staff sa prime time shows nila, “Mulawin vs. Ravena,” “My Love from the Star” at “I Heart Davao.” Maganda ang pagtanggap ng viewers dahil iba’t iba ang hatid na entertainment ng mga ito.

Action-packed ang MVR, kilig-filled ang MLFTS samantalang puno naman ng good vibes at kakulitan ang “I Heart Davao.”

