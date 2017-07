Aktor, inconsistent

TANDANG-tanda pa naming ang sinabi ni Derrick Monasterio noong nakausap naming siya sa Enchanted Kingdom sa Sta. Rosa, Laguna sa isang show na tinampukan ng “Encantadia” at “Mulawin vs. Ravena” stars.

Sabi ni Derrick, binasted siya ni Bea Binene noong niligawan niya ito during their “Tweenhearts” days. That time kasi, may Jake Vargas si Bea, kaya na-friendzone si Derrick.



Noong nakausap namin last week si Derrick sa taping ng “Mulawin vs. Ravena,” itinanggi niyang binasted siya ni Bea.

Inconsistent, huh! Aniya, girlfriend-material si Bea. Career ang priority niya, kaya ayaw pa niya itong ligawan muli.

Niligawan din niya noon si Barbie Forteza, ayon kay Derrick. Na-friend zone din siya. Itanggi kaya ito ni Derrick the next time na makausap naming siya?

Anyway, last week ay magkasama sina Derrick at Bea sa mall show sa Cebu. Kasama rin nila ang “Mulawin vs. Ravena” co-stars nilang sina Kiko Estrada, Miguel Tanfelix at Bianca Umali.

Nasa Pangasinan naman ang “Haplos” stars na sina Sanya Lopez, Rocco Nacino, Thea Tolentino at Pancho Magno. Parehong dinumog ang Kapuso mall shows.

No lovelife

Two weeks pinag-da-diet si Bea Binene ng production staff ng “Mulawin vs. Ravena.” Chubby pa rin kasi siyang tingnan on TV. Nilagang saging na saba, itlog, kamote, chicken at fish ang kinakain ni Bea for breakfast, lunch and dinner.

Nag-wo-workout pa siya sa gym.

Sumasama pa siya sa mga stuntman kapag nagte-training para sa fight scenes sa MVR. Ani Bea, enjoy siya sa harness.

Hirap lang siya sa location nila sa Tanay, Rizal dahil maputik at bato-bato ang lugar.

Pero happy siya na bahagi siya ng MVR. Anya (name ng karakter niya) na ang tawag sa kanya kapag nakikita siya sa public places.

Three years nang loveless si Bea since nag-break sila ni Jake Vargas. Pero aniya, naka-move-on na siya. Choice niya ang huwag munang magka-lovelife dahil career ang priority niya.

Hindi ba siya naiinggit sa friend niyang si Barbie Forteza na may lovelife ngayon? Kahit hindi nito maamin ang relasyon nila ni Jak Roberto (pinagbawalan yata sila).

Ani Bea, happy siya for Barbie kung totoong “sila” ni Jak. Nakakapag-kuwentuhan naman daw sila ni Barbie. Hindi sinabi ni Bea kung pati si Jak ay naikukuwento sa kanya ni Barbie. Feeling namin, may nalalaman si Bea sa totoong namamagitan between Barbie and Jak. What are friends for? Di ba?

