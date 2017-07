Magtiyuhing aktor, parehong paasa

MAGTIYUHIN nga sina Piolo Pascual at Benjamin Alves. Pareho silang paasa. Ang kaibigang lady director ni Piolo na si Joyce Bernal ang nagsabing paasa ang aktor.

Hindi naman ‘yun kinontra ni Piolo noong nag-guest sila sa “Tonight with Boy Abunda.” Agree kaya kay direk Joyce sina Judy Ann Santos, KC Concepcion at Shaina Magdayao?



Sa tatlong aktres na na-link kay Piolo, si KC lang ang naging official girlfriend niya.

Si Benjamin naman, na-link noon kina Max Collins at Glaiza de Castro. Sweet-sweet-an siya noon sa dalawang aktres.

Na-link din nga pala si Benjamin kay Kylie Padilla na kilig-kiligan noon kay Benjamin. Si Julie Ann San Jose ang rumored girlfriend niya ngayon.

Kakampi o kalaban?

Hindi lang si Glaiza de Castro ang magko-cross over sa “Mulawin vs. Ravena.” Pati si Mikee Quintos na nakasama niya sa “Encantadia.” Muli nilang gagampanan ang mga karakter nila sa “Encantadia” bilang sang’gre Pirena at Lira respectively sa pagpasok nila sa MVR.

Magandang abangan kung kakampi ba sila o kalaban ng mga Mulawin o Ravena?

Given a choice, gusto sana ni Martin del Rosario na makapasok din si Kylie Padilla sa MVR where he plays Aramis. Nasa wish list niyang makatrabaho ito. Kaya lang, any day this month ay manganganak na si Kylie sa baby nila ni Aljur Abrenica.

At saka, namatay na ang karakter ni Kylie sa “Encantadia.” Paano siya makakapag-cross over sa MVR? Hanggang September or October ito.

Kinaiinggitan

Sad ang gay viewers ng “Mulawin vs. Ravena” dahil naka-damit na si Derrick Monasterio bilang Almiro. Request nila na sana naman daw ay may topless scene pa rin siya kapag lumilipad at nakikipaglaban sa mga Ravena.

Gusto nilang nakikita ang abs ni Derrick. Sabi nga niya, mas marami siyang followers sa social media kapag nakahubad siya. Aniya, three years niyang kinarir para magka-abs siya.

May mga nagdi-direct message nga raw sa kanya na iniimbita siya for dinner. Alam naman daw niya na may iba pang intensiyon, kaya dinedeadma niya.

Ayon pa kay Derrick, nararamdaman niyang may isang aktor na naiinggit sa kanya. Niyayabangan daw siya, eh, hindi naman sila close. Hindi naming napilit si Derrick pangalanan ang aktor.

Tumanggi rin siyang magbigay ng clue o kahit initials lang ng aktor.

