Sarah G. gusto nang mag-asawa

PARANG pelikula ang pagkagawa ni direk Brillante Mendoza sa “Amo,” mini-series na ipapalabas sa TV5 every Sunday simula August 20 at 9:30 pm. Twelve episodes ito na tatampukan ni Derek Ramsay.



Ani direk Brillante sa presscon, matagal ang preparations ng “Amo” at may post-production na parang pelikula. Sabi ng entertainment writers, parang sequel ito ng “Ma’Rosa” na pinagwagian ni Jaclyn Jose bilang best actress sa Cannes Film Festival 2016.

Hindi naman ito itinanggi ni direk Brillante. Tungkol din kasi sa drug addiction ang tinalakay sa “Amo.” Ayon pa kay direk Brillante, iso-showcase ang “Amo” sa mga international film festival.

Si Vince Rillon na isang baguhan ang bida sa “Amo” na gumaganap bilang isang high school student na drug pusher. Sa ipinapanood na first episode nito noong presscon, napabilib ni Vince ang press sa kanyang very natural acting.

Gusto na

Twenty-nine years old na si Sarah Geronimo na aniya noong nag-guest siya sa “Tonight with Boy Abunda,” parang gusto na niyang mag-asawa. Pero hindi pa raw siya handa.

May kinatatakutan kaya siya? O, may kung ano o sinong pumipigil kaya? Dinaan na lang ni Sarah sa warning ang kanyang future husband na aniya, dapat daw ay triplehin nito ang pagmamahal at pang-unawa sa kanya dahil mahihirapan ito sa kanya.

May tsikang diumano’y nagpaplano nang magpakasal this year sina Sarah at Matteo Guidicelli. Sa isang interbyu kay Matteo, hindi niya ‘yun kinumpirma, hindi rin niya itinanggi.

Unforgettable

Pinakilig na naman ni Rocco Nacino ang RocSan fans sa ipinost niya sa social media ng pictures nila ni Sanya Lopez.

Waring nag-reminisce si Rocco ng first trip nila abroad ni Sanya sa Canada.

That was months ago noong nag-show sila roon, hatid ng GMA Pinoy TV. Isa ‘yun sa mga unforgettable trips abroad ni Rocco dahil kasama niya si Sanya.

Memorable rin ‘yun kay Sanya dahil first trip niya ‘yun abroad. Marami naman ang nagpapalagay na tila may namumuo na raw na something special sa “Haplos” stars. Off-camera, halata raw ang extra- sweetness nila sa isa’t isa. Super caring daw si Rocco kay Sanya. Owwsss???

