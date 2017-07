Alden, may anak na?

MAY bagong intriga na naman kay Alden Richards. May kumakalat na tsika na diumano’y may 7-year old daughter na siya. Ang pakilala raw ng pamilya ni Alden ay bunsong kapatid niya ang bata.

Diumano’y 18-years-old si Alden noong na anakan niya ang isang dalagang kapitbahay nila sa Laguna.



Hindi na bago ang ganitong isyu kapag sumikat ang isang artista. Kung hindi bading o tomboy, may anak na. O ‘di kaya naman, may gay o matronang benefactor, may sugar daddy o sugar mommy.

May isyu ring pinagdududahan ang gender ni Alden. Kaya raw wala siyang maaming official girlfriend ay dahil iba ang kanyang sexual preference.

Alden could not care less. Hindi siya nagpapaapekto sa mga ibinabatong intriga sa kanya. Huwag lang idadamay ang pamilya niya or else!

Mukhang sobrang secure si Matteo Guidicelli sa pagmamahal sa kanya ni Sarah Geronimo. Kahit ano pang revelations nina Sarah at John Lloyd Cruz para sa promotion ng “Finally Found Someone”, never naapektuhan si Matteo.

Walang selos factor at buong-buo pa rin ang tiwala ni Matteo sa kanyang girlfriend, kahit kuno’y kilig-kiligan pa si Sarah kay John Lloyd.

Ipinromote pa ni Matteo ang FFS na aniya’y fan siya ng JLC-Sarah tandem.

Pregnant?

Could it be true na pregnant ang girlfriend ni Geoff Eigenmann na si Maya Flores? Singer ito na kapanabayan ni Sarah Geronimo sa isang singing search kung saan si Sarah ang tinanghal na champion.

Contract talents ng PPL Entertainment ni Perry Lansigan sina Geoff at Maya. Ang huli ang ipinalit ni Geoff sa ex-girlfriend niyang si Carla Abellana na girlfriend ngayon ni Tom Rodriguez.

Kung totoong buntis si Maya, madadagdagan na naman ang mga apong estranged parents ni Geoff na sina Michael de Mesa at Gina Alajar. Ang dalawa niyang kapatid na sina Ryan at AJ Eigenmann ay may kanya-kanya nang pamilya.

Sa US naka-base si AJ and his family. Patuloy naman sa pag-aartista sina Ryan at Geoff na huling napanood sa morning series ng ABS-CBN, “Be My Lady” na tinampukan nina Erich Gonzales at Daniel Matsunaga.

Exhibition game

Ngayong Linggo ang basketball exhibition game ng Team Mulawin vs Team Ravena na gaganapin sa Ynares Sports Center sa Pasig City. Sugod mga Kapuso at panoorin ang MVR stars.

