Tina at Monching, hindi nagkabalikan

Tagumpay ang 3-day intense workshop na pinamahalaan ni Anthony Vincent Bova, professional acting teacher from New York. Nagpasalamat at nagpadala ng messages sina Julie Anne San Jose, Yasmien Kurdi at Inah de Belen, ilan sa Kapuso stars na sumailalim sa workshop.



Sa hashtag #BovaGMAWorkshopPH, kita kung ano’ng klaseng activities ang ipinagawa sa Kapuso stars. Nakakabilib ang video ng training at talagang napaka-intense ng kanilang ginawa. Hindi basta iyakan lang.

Tagumpay ang project na ito ng GMA Artist Center para sa kanilang talents. Congratulations!

Bilib

Napabilib naman ng Almiro wannabes si Derrick Monasterio na gumaganap bilang Almiro sa “Mulawin Vs. Ravena.” Noong nag-celebrate siya ng kanyang birthday kamakailan somewhere sa Bulacan, ang daming fans niya ang nagsabi sa kanya na gusto nilang maging Almiro. Gusto rin nilang maging tagapagtanggol ng mga naaapi.

Ganado si Derrick pagbutihin lalo ang role niya sa MVR para mapanindigan ang pagiging role model niya sa mga kabataan. Aniya, marami pang dapat abangan sa MVR. Marami pang fight scenes. Kailan naman kaya maibabalik sa taong ibon si Almiro? Naging estatuwang bato siya sa kagagawan ni Rafael (Kiko Estrada).

Kilig much naman ang Biguel fans nina Miguel Tanfelix at Bianca Umali. Nagkaroon muli sila ng kissing scene sa MVR.

For sure, kilig much din si Miguel dahil noong nainterbyu namin siya sa taping, sinabi niyang sana’y maulit ang kissing scene nina Pagaspas at Lawiswis. Hindi kaya sadyang ni-request ‘yun ni Miguel kay direk Don Michael Perez?

Trending

Hindi lang nag-trending worldwide ang “Haplos.” Pang-walo ito sa Top 10 most buzzed new shows worldwide. Ayon ito sa isang New York based international media business website, WorldScreen. com’s Social Wit List. Ito rin ang natatanging Filipino show na nakapasok.

Sobrang proud ang cast, led by Sanya Lopez and Rocco Nacino. Lalo silang na-inspire pagbutihin ang kanilang trabaho, pati ang co-stars nila sa “Haplos.”

Di nagkabalikan

Mariing itinanggi ni Tina Paner na nagkabalikan sila ni Ramon Christopher Gutierrez. Aniya, madalas lang sila magkasama sa shows ng PAGCOR, kaya natsismis na nagkabalikan sila.

Inamin ni Tina, lumalabas sila, pero kasama nila ang mga kaibigan nila.

Mas excited si Tina i-promote ang “Triplet” concert na pagsasamahan nila for the first time nina Sheryl Cruz at Manilyn Reynes. Gaganapin ito on September 9 sa Music Museum.

