Ian: My job is to fall in love

2 SHARES Share Tweet

By GLEN P. SIBONGA

BINIRO ni Ian Veneracion ang dalawang leading ladies niya sa ABS-CBN primetime teleseryeng “A Love To Last” na sina Bea Alonzo at Iza Calzado na masarap palang pag-agawan ng dalawang magagandang babae.



Reaksyon niya ito sa tanong namin kung ano ang masasabi niya na habang may mga pumapabor sa pagsasama ng mga karakter nila ni Bea na sina Anton at Andeng ay mayroon ding pumapanig sa pagbabalikan ni Anton at ng ex-wife nitong si Grace, ginagampanan ni Iza.

“Yun ang pinakaine-enjoy ko kapag nag-aaway sila tapos alam ko na ako ‘yung pinag-aawayan nila. Kaya nga sinasabi ko, ‘Girls, girls, relax, isa lang ako.’ Tapos sinasampal nila ako, sabay din,” biro ni Ian. “Pero about ‘yung ibang tao favoring the first wife, expected ko sa unang asawa talaga. And mayroon namang iba na gusto ‘yung present, so expected ko na ‘yun.”

Puno naman ng papuri si Ian sa dalawang leading ladies niya. Kahit na nag-aaway at nagtatarayan ang mga karakter nina Bea at Iza ay maganda raw ang samahan ng mga ito off-cam. “I can attest to that na never ko napansin na nagkaroon ng tensyon sa kanila, na mayroong competition sa kanila. The best qualities nila? Kasi nga as an actor, my job is to fall in love with this person, noong una with Iza, noong pangalawang part with Bea, hindi mo madadaya ‘yun. So, it makes my job so easy kung ‘yung katrabaho ko ay madaling mahalin.”

Ano naman ang minahal niya sa bawat isa? “Ako kay Iza, what I love about her, she has a wonderful sense of humor na unedited. Kapag may sinabi siya talagang malalaglag ka sa upuan mo, ganun kami mag-usap. Ang gusto ko naman kay Bea, sobra siyang edited, sobra siyang lola. It’s so easy to annoy her. Pag may sinabi ako na medyo may pagka-green lang na joke, nakikita ko na na-awkward siya. Pero masarap kakuwentuhan si Bea.”

Samantala, huling apat na linggo na lang ang “A Love To Last,” na mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes pagkatapos ng “La Luna Sangre” sa ABS-CBN Primetime Bida. Pero bago ito magtapos, inaanyayahan ng cast ng teleserye ang lahat na makisaya sa kanila sa “Love Goals: A Love to Last Concert” na gaganapin sa Setyembre 8 sa Kia Theater, 8 pm. Para sa tickets, maaaring bumili online sa www.ticketnet.com.ph o tawagan ang hotline na 911-55-55.

Related

comments