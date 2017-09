Barbie at Jak, parating naglalaitan

Wala ring diretsang pag-amin si Jak Roberto tungkol sa estado ng relasyon nila ni Barbie Forteza. Kung parang kinumpirma na ni Barbie sa pamamagitan ng isinulat niyang “Monay at Pandesal, Sana Magtagal” sa pinalipad niyang sky lantern, ‘yun din ang sinabi ni Jak sa interbyu sa kanya ng PEP.



Ani Jak, basta masaya lang sila ni Barbie sa kung anuman ang namamagitan between them. Parati silang nagtatawanan kapag may sinabi ang isa sa kanila. Parati rin silang naglalaitan. Walang pressure, no rules, no demands.

May ginagawang movie si Barbie with Ken Chan, kaya hindi pa nila diretsang maamin ni Jak ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Makakasira sa promotion ng Barbie-Ken movie kung hayagan na ang relasyon nina Barbie at Jak.

Ang mga taong malalapit sa kanila ang nakakaalam na may “something special” going on between them. Hati naman ang fans, may pabor sa Jak-Bie, merong Ken-Bie. Pero ang tunay na wagi sa puso ni Barbie, siyempre, si Jak.

Sobrang nag-e-enjoy si Miguel Tanfelix sa company ng co-stars niya sa “Mulawin vs. Ravena,” kaya kapag may regional or mall show sila, mas gusto pa ni Miguel makipag-kuwentuhan kesa magpahinga sa sasakyan o eroplano.

Ani Miguel, sobrang naging close siya sa cast, lalo na kina Derrick Monasterio, Kiko Estrada, David Licauco, Bea Binene at siyempre kay Bianca Umali. Marami raw siyang natututunan sa mga co-star niya at nakakalimutan nila ang stress lalo pa’t marami silang common denominator.

Last three weeks na lang ang MVR at marami pang kaabang-abang na mga eksena na dapat tutukan. Ani Miguel, mami-miss niya ang co-stars niya. May separation anxiety siya dahil isang magandang samahan ang nabuo sa pagtatrabaho nila sa MVR.

Dream house

Malapit nang matapos ang ipinapagawang bahay ni Paolo Ballesteros. Ipinost niya ‘yun sa social media. Three-storey house ‘yun na ‘yung isang palapag ay para sa kanya lang.

Para sa pamilya niya ang dalawang palapag dahil gusto ni Paolo na kasama niya ang mga ito sa pagtira sa ipinapagawang bahay. Mas lalo siyang ginaganahang magtrabaho ngayon.

May gagawin siyang pelikula, “Barbie, The Wonder Beki.”

