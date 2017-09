Gerald, inspirasyon ni Bea

TONIGHT na ang grand coronation night ng Miss World-Philippines 2017 sa Mall of Asia Arena at dalangin ng supporters ni Winwyn Marquez na sa kanya maiputong ang korona.



Dream come true ‘yun kay Winwyn dahil gusto niyang maging beauty queen tulad ng kanyang tita Melanie Marquez (kapatid ng kanyang daddy Joey Marquez) na former Miss International. Suportado ni Melanie ang kanyang pamangkin sa laban nito sa Miss World-Philippines 2017.

Manonood ng pageant night ang co-stars ni Winwyn sa “Mulawin vs. Ravena” na sina Bea Binene at Valerie Concepcion bilang suporta. Ang ibang nakasama ni Winwyn sa MVR ay ipagdarasal naman ang kanyang panalo.

Siyempre, full support ang boyfriend ni Winwyn na si Mark Herras na for sure, nasa MOA tonight. May message siya for his GF. “I know and I wish na matupad na ‘yung matagal mo nang pangarap. I love you ga. Go Miss World#ForTheWyn.”

Noong nag-join si Winwyn sa Binibining Pilipinas 2015 ay suportado rin siya ni Mark. Thank you girl lang siya. This time kaya, masungkit ni Winwyn ang korona ng Miss World-Philippines 2017?

Si Francis Libiran ang gumawa ng gown na isusuot ni Winwyn sa coronation night.

Na-inspire

Dahil kay Piolo Pascual, heard na interesado na rin sina Jake Cuenca at Gerald Anderson na mag-produce ng pelikula.

Naging inspirasyon nila si Piolo na isa sa mga producer ng “Kita-Kita” na kumita ng more than P350 million.

Kung tam a ang pagkatanda namin, nag-produce na si Jake ng isang indie film na nag-first day, last day sa mga sinehan noong ipalabas ito. Kailangan lang siguro ng isang maganda at kakaibang istorya ng pelikula para panoorin ito tulad ng “Kita-Kita” na hindi inaasahang gano’n kalaki ang kikitain sa takilya.

Very special

Sa isang presscon, natanong si Bea Alonzo sa estado ng relasyon nila ni Gerald Anderson. Wala pa ring diretsang pag-amin ang dalaga na aniya, masaya siya with Gerald. Nag-e-enjoy sila sa company ng isa’t isa.

Ayon pa kay Bea, very special sa kanya si Gerald at ito ang kanyang inspirasyon.

Pero hindi pa raw niya masasabing si Gerald na ang “the one” for her. Baka hinihintay lang ni Bea na si Gerald ang maunang magsabi nu’n? Hindi kaya?

