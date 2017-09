Aspiring actor, ipinagpalit ng GF sa tomboy

2 SHARES Share Tweet

PALAISIPAN kung hiwalay na nga ba sina Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan? Tikom ang bibig ng ilang taong malalapit sa megastar na anila, ayaw nilang mangahas magtanong kay Sharon hinggil sa isyu.



Hayaan na lang daw na si Sharon ang kusang magpahayag kung anuman ang pinagdaraanan nito ngayon. Nagwo-worry ang Sharonians sa mga nababasa nilang madamdaming posts ni Sharon sa social media.

Matapos niyang pakiligin ang kanyang fans sa pasalamat niya kay Gabby Concepcion sa ipinadala nitong durian, nag-aalala naman ang mga ito sa latest posts ni Sharon sa social media.

Kung anuman ang pinagdaraanan niya, dalangin ng kanyang fans na harinawang malampasan niya. Basta parati silang nakasuporta.

Di pinayagan

Dapat ay si Gabby Concepcion ang manghaharana kina Nora Aunor at Congresswoman Vilma Santos-Recto noong parangalan sila bilang Ginintuang Bituin ng Pelikulang Pilipino sa nakaraang PMPC Star Awards Night for Movies.

Diumano, hindi pinayagan si Gabby, kaya hindi ito nakarating. Dahil kaya sa ABS-CBN ang airing nito?

Thankful ang bumubuo ng PMPC kay Cesar Montano na siyang pumalit kay Gabby. Si Christopher de Leon ang isa pang nangharana kina Nora at Vilma.

Honest

Sa presscon ng “Loving in Tandem,” naungkat ‘yung pag-amin ni Kisses Delavin na may gusto siya kay Marco Gallo noong na sa loob sila ng PBB House. Lumabas na kawawa si Kisses dahil ibang teen-housemate ang gusto ni Marco, si Vivoree.

Ani Kisses, walang kasalanan si Marco. Naging honest lang siya (Kisses) sa feelings niya noon for him. Pero na-overcome na niya ‘yun. “I have a forgiving heart,” ani Kisses. “I’ve realized in showbiz that I’d rather be real or nothing. I want to inspire other people. I want to express myself,” dagdag pa ng ingliserang si Kisses.

Paliwanag naman ni Marco, nagkaroon siya ng girlfriend at three months ang naging relasyon nila. Ipinagpalit siya sa isang tomboy at nahirapan siyang maka-move-on. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya sasaktan ang kahit sino’ng babae matapos siyang iwan ng kanyang girlfriend.

Ayon pa kay Marco, hindi pogi points sa kanya noong nalaman niyang may gusto sa kanya si Kisses. Sino ba naman daw siya para magustuhan ng dalaga? “Mahal ko si Kisses bilang kaibigan,” ani Marco.

Related

comments