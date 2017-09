John Lloyd, Ellen A. nag-viral ang video

1 SHARES Share Tweet

By: Dante ‘Danz’ A. Lagana

KALAT na sa social media ang mga videos kung saan on vacation ang magaling na actor na si John Lloyd Cruz kasama ang walang takot magpo-pose ng sexy actress na si Ellen Adarna sa kanyang hometown in Cebu.



Kasama ang ilang friends na ine-enjoy ang magandang beach sa Bantayan Island, Cebu, makikita ang nasabing viral video sa link na https://www.instagram.com/explore/tags/johnlloydcruz/, na may 42,216 posts. Sa isang video, na humakot ng may 6,213 views at 36 comments, nakapaloob doon ang ilang mga eksena.

Sa una’t huling eksena, nakaupo si John Lloyd na sumasayaw-sayaw at nakatopless. Mukha siyang wala sa tamang huwisyo at nagmi-middle finger pa. Sa sumunod na eksena ay basang-basa si John Lloyd na may saplot na tuwalya at hinahalikan ng isang babae sa bandang sintido nito. Ang babae ay maaaring kaibigan ni Ellen Adarna. Sa bago maghuling scene ng video ay si Ellen naman na nakasuot ng orange na sando at walang suot na bra na mukhang lasing na rin habang umiinom.

Doon na rin nag-hello ang kanyang boobs.

Sari-sari ang naging reaction ng mga netizens sa video na iyon kagaya ng comments nila corazona.pus, “Sayang si JLC”; plateroann, “Hala anu pong nangyari kay JLC?”; brunzhieong, “Anyreee? Anu to naka batak lang ang peg?”;

chinlee85@elenakayle, “sana kausap yan ni Mr M ok lng nman sana mag gaganyan xia wag lng post grabeh tlga post tpos ung isa si doreen na friend din ni Ellen ginagalit nia ung mga fans kaya off ung comments nia dun sa post nia kasama si jl.”

Mayroon din nagcomment under elenakayle na nagke-care kay John Lloyd na kino-call niya ang Star Magic, Charo Santos, Mico del Rosario, Star Cinema na “pls do something before it’s too late sayang si JLC.” Hindi malinaw kung may namumuong relasyon nga sila John Lloyd at Ellen Adarna dahil walang confirmation sa bawat kampo nila. Hintayin na lang natin kung ano ang susunod na kabanata.

Related

comments