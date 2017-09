Why Luis Manzano does not host beauty pageants?

By: Glen P. Sibonga

INALOK na pala ng maraming beses si Luis Manzano na mag-host sa beauty pageants. Pero never daw niyang tinanggap ito.

Paliwanag ni Luis, “I know my strengths and I know my weaknesses. For example, that’s the reason why I don’t do beauty pageants, kasi alam ko there are more capable hosts na kaya nilang magseryoso. I’ve never accepted beauty pageants, kasi feeling ko lang naman, for example, if I host Binibining Pilipinas, makulit akong tao. So, mamaya I might throw a joke here and there, people might misconstrue it. Hindi ba ‘yung nangyari kay Toni (Gonzaga) before (sa Bb. Pilipinas 2015 coronation night). Si Toni, na binigyan na nga siya ng directive na make it light, makipagkulitan ka, na-bash pa siya, na parang inaasar niya ‘yung mga contestant. So, paano pa kaya kung ako ‘yung gumawa? Sasabihin nila hindi gentleman. So, ayoko na, iwas pusoy na.”



Mas kumportable at nag-e-enjoy si Luis sa mga hino-host niyang game shows at talent shows. Nagpapasalamat nga siya sa ABS-CBN dahil hindi siya nawawalan ng hosting jobs. Ngayon, siya ang host ng bagong Kapamilya mystery music game show, ang “I Can See Your Voice.” Ang hit game show na ito ay likha ng CJ E&M sa Korea. Ito ang pinakaunang Korean game format na ginawan ng Pinoy version ng ABS-CBN.

Bawat episode, isang guest star ang makikipaghulaan kung sino sa anim na secret songers ang totoong SEE-nger at sino naman ang SEE-ntunado. Para tulungan at gabayan siya ay makikigulo at magbibigay ng samu’t saring opinyon ang SING-vestigators na sina Angeline Quinto, Alex Gonzaga, Kean Cipriano, Wacky Kiray at Andrew E.

Pagkatapos ng ilang round of eliminations, ang matitirang secret songer sa final round, SEE-nger man siya o SEE-

ntunado, ang siyang tatanghaling winner, mananalo ng R25,000 cash prize, at makaka-duet ang guest star ng episode.

Kung ang winner ay totoong singer, mayroon siyang sure slot para lumaban sa “Tawag ng Tanghalan” sa “It’s Showtime.”

Unang sasabak ngayong linggo bilang guest stars ang nag-iisang Mr. Pure Energy na si Gary Valenciano at ang Broadway Diva na si Lea Salonga. Mapapanood ang “I Can See Your Voice” tuwing Sabado at Linggo, 9:30 p.m., sa ABS-CBN simula ngayong Sept. 16 at 17.

