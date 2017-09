Young actor, bad influence

AFTER “Mulawin vs. Ravena,” mapapanood naman si Derrick Monasterio sa isang upcoming episode ng “Daig Kayo ng Lola Ko.” Kasama niya rito ang BFF niyang si Kristoffer Martin na nagkaroon ng special participation sa “Mulawin vs. Ravena.”



Sa “Daig Kayo ng Lola Ko,” gaganap bilang isang langgam si Derrick, tipaklong naman si Kristoffer. Naka-costume nga sila nang nakausap namin sa taping nila sa Marikina River Banks.

Bad influence (BI) na tipaklong si Kristoffer sa langgam na si Derrick na anila, nakaka-relate sila sa kanilang karakter. Pabirong nagturuan sina Kristoffer at Derrick kung sino sa kanila ang BI in real life. Guess who?

Excited

Naging honest si Kristoffer Martin sabihin na may non-showbiz girlfriend siya. Friends na lang sila talaga ng ex-GF niyang si Joyce Ching. Magkasama sila sa “Super Ma’am.” Isang Tamawo ang role ni Kristoffer na mai-in love sa diwatang si Joyce.

Isang beses pa lang nakapag-taping si Kristoffer sa “Super Ma’am” at sa fourth week pa lalabas ang karakter niya.

Excited si Kristoffer dahil may action scenes siya. Magagamit niya ang pinag-aralan niya sa Muay Thai. Dream niyang maging action star. “Open ako sa ibang roles. Bida or kontrabida, no problem,” ani Kristoffer.

Tanggap naman daw niyang hindi pa niya oras (sumikat). Handa siyang maghintay at naniniwala siya na darating ‘yun sa tamang panahon.

Ani Kristoffer, sumagi sa isip niya noon na mag-quit na sa showbiz. But then, he realized na hindi siya dapat sumuko.

Kailangang may gawin siya dahil passion niya ang acting.

Isinakripisyo niya ang pag-aaral. Entrepreneurship ang course ni Kristoffer sa San Beda College. Tumigil muna siya para mag-focus sa kanyang showbiz career.

Kulitan

‘Kaaliw ang kulitan nina Marian Rivera, Kim Domingo at Meg Imperial sa appearance nila sa Artist Tambayan na tinutukan ng kanilang fans and supporters. Grabeng kulitan ang stars ng “Super Ma’am.” Super bonding sila.

Talagang inabangan ang pagsisimula ng seryeng pinagbibidahan ni Marian. Napapanahon daw ang tema at nakakawala ng stress. Umaga pa lamang ay usap-usapan na ito sa social media. Nag-send ng congratulatory messages and praises kay Marian ang kanyang fans and supporters.

