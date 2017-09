Sanya Lopez, may pasabog

2 SHARES Share Tweet

MAGKAIBA ng pahayag sina Thea Tolentino at Pancho Magno tungkol sa estado ng relasyon ng “Haplos” co-stars nilang sina Rocco Nacino at Sanya Lopez. Nakausap namin sila sa taping nito na ani Thea, nakikita niyang sweet sina Rocco at Sanya. Nakita rin namin ang sweetness ng dalawa. Pahilig-hilig si Rocco sa balikat ni Sanya at sobrang dikit ng kanilang mga katawan habang iniinterbyu sila.



Sabi naman ni Pancho, sweet lang sina Rocco at Sanya, pero feeling niya, hindi pa “sila.”

Itinanggi nina Rocco at Sanya na may “something” na sila. Ani, Rocco, getting to know pa rin sila. Gusto nga raw ng fans nila na magpakasal na sila. Wala pa ngang ligawan, kasal agad?

“Working partners lang kami. Happy kami na tanggap ang love team namin ni Sanya,” ani Rocco.

NBSB

Ayon naman kay Sanya, ayaw nilang magpa-pressure sa gustong mangyari ng kanilang fans. Basta, masaya sila ni Rocco kung anuman meron sila ngayon.

NBSB (No Boyfriend Since Birth) si Sanya na 20 years old na siya ngayon. Masuwerte si Rocco sakaling siya ang magiging unang BF ng “Haplos” female lead star.

Boyfriend material ba si Rocco? “Oo naman. Tingnan natin. Hindi naman siya nanliligaw, eh!” ani Sanya. Aniya, they go out kasama ang kanilang friends. Never pa silang lumabas na silang dalawa lang.

Ano naman ang masasabi niya na dalawang beses na niyang kinabog si Ritz Azul? Nag-audition ito sa “Encantadia” sa role bilang Danaya. Pero si Sanya ang napiling gumanap. No comment lang si Sanya.

Halos nagkakasabay ang airing ng “Haplos” at teleserye ni Ritz sa ABS-CBN at diumano, kabog ng “Haplos” ang rating nito. Ani Sanya, thankful siya sa mga tagasubaybay ng kanilang show. May mga pasabog ang karakter niya bilang Angela sa mga susunod na episodes ng “Haplos.”

Bday girl

Ang daming food sa set ng “Haplos” nang dumalaw kami. Nagpa-pancit kanton si Francine Prieto dahil birthday niya. May lechon pa. Kinantahan siya ng “Happy Birthday” ng co-stars niya with matching cake at nag-blow si Francine ng candle.

Aniya, after seven years, balik-GMA siya. Per project ang kontrata niya at natutuwa siya katrabaho ang Kapuso young stars sa “Haplos.” Walang pa-star, mga professional at marespeto sa mga senior stars na gaya niya. Naranasan niyang dine-deadma siya ng ibang young stars na nakatrabaho niya sa ibang network.

Sa “Haplos,” gumaganap si Francine bilang nanay ni Thea Tolentino.

Related

comments