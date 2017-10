Xander Ford to bashers: ‘Who you na sila ngayon!’

1 SHARES Share Tweet

SOCIAL media star Xander Ford surprised fans with his transformation and trended worldwide after he successfully underwent a series of cosmetics-enhancement procedures on his nose and chin.



Appearing on the popular magazine show “Rated K” hosted by Korina Sanchez last Sunday, fans appeared pleased at his new look as the TV host describes him now as “artistahin.”

“Natupad ko na po ‘yung pangarap ko (na maging guwapo). Masakit, pero kaya, kasi ito talaga ‘yung pangarap ko, ito talaga ‘yung goal ko, ‘yung mabago ‘yung sarili ko,” said Ford, formerly known as Marlou Arizala, when interviewed on the show.

Plastic surgeon Dr. Eric Yapjuangco of The Icon Clinic performed the surgery at the Marikina Doctors Hospital and Medical Center last month.

Merly Arizala, mother of Xander Ford, was emotional when she saw her son transformed with sharper nose, chiseled jawline, smoother skin, thicker eyebrows and dental implants.

“Masaya po ako kasi na miss ko si Xander. Mahigit isang buwan ko s’yang hindi nakikita,” said Merly as she embraced her son on stage.

Asked about his message to his bashers, Ford said: “Who you na sila ngayon!”

Ford, 20, said that his main goal for his transformation is to help his family.

“Gusto ko pong bumalik sa pag-aartista and seryosohin ‘yung trabaho para po makatulong talaga sa mga magulang ko,” he said.

Ford also said that he does not miss his old self. Instead, he wanted the people to appreciate his new self.

“Hindi na, kinalimutan ko na ‘yung mga nakaraan kasi itong bagong ‘to, ito na ‘yung bagong mamahalin niyo,” said Ford, a former member of the musical group Hasht5.

Star Image Artist Management, which manages the career of Ford, issued a statement on his transformation. It read:

“Marami sa atin ang hindi talaga kilala ang tunay na ugali at pagkatao ni Marlou Arizala na. Ngayon ginawa niya ang lahat para mabago ang tingin sa kanya ng tao.

“Kahit sinasabi nilang masama magparetoke, manatili nalang na panget hanggang pati magiging anak ni Marlou ay idinamay na natin sa sumpa na sinasabing meron sya. Mula sa dating Marlou na naaasar tayo dahil sa hindi kagandaahan ang pang labas niyang anyo hanggang sa akala natin na sadyang masama ang kanyan ugali.

“Lahat pinansin at pinuna natin sakanya, at karamihan dyan ay masasakit na salita at sadyang panlalait. Kami bilang kangang mga gabay at nakakasama sa pang araw-araw ay lubusang nakilala si Marlou.

“Aminin na natin ang pagiging pilyo at pasaway minsan pero ito ay sadyang dala lang ng kanyang mga nakaraan. Ang pamumuhay na meron siya noon pa man ay sadyang mahirap iwanan nalang.

“Walang madaling pagbabago, lahat may kaakibat na hirap at sakit para makamit ang ninanais. Unti unting pagbabago ang dala ng kanyang pamilya sa Star Image kaya naman kahit mahirap, basta may mga gabay na dedikadong umalalay gumagaan ang bawat sakripisyo.

“Isipin nalang natin na ang kanyang Marlou Arizala chapter ay ang kanyang malubak na karanasan patungo sa mas patag na kabanata ng buhay.

“Dala ng udyok na baguhin ang sarili ni Marlou, ipinanganak ang isang Xander Ford na puno ng pangarap sa buhay. Kung ano ang ikinaaliwalas ng mukha niya ngayon ang siyang aliwalas ng kanyang pangarap na ituloy ang buhay. Ang pangarap niya para sa kanyang pamilya ang kaniyang sandata,” the statement said.

Related

comments