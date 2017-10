Aljur, hindi pa rin matanggap ni Robin?

3 SHARES Share Tweet

NEW challenge and growth sa kanyang craft ang sinabing dahilan ni Atom Araullo kay Jessica Soho, kaya nagbalik-GMA siya. Nag-guest si Atom sa “Kapuso Mo, Jessica Soho” kung saan may mga revelation siya.



Sa mga hindi pa nakakaalam, dating aktibista si Atom noong nag-aaral pa siya. Sumasali siya sa mga protest rally.

Nag-aral siya sa Philippine Science High School, Ateneo University at UP.

Noong bata pa siya, naging bahagi siya ng kiddie show na “Five and Up” kung saan nagkasama sila ni Chynna Ortaleza.

Naging theater actor din si Atom. Parehong aktibista ang kanyang parents. Isang doktora ang kanyang mommy, engineer naman ang kanyang daddy.

May talent din sa pagkanta si Atom at nag-duet pa sila ni Jessica habang nasa loob sila ng isang jeep na umiikot sa UP campus. Mahilig din siya sa science. Favorite subject niya ang Physics.

May ginawa siyang pelikula na dinirek ni Mike de Leon. May segment noon si Atom sa “24 Oras” (Atomic Sports).

Siyempre, hindi pinalampas ni Jessica tanungin si Atom kung “taken” na ba siya? At 34 years old, single pa siya, ayon kay Atom. Rejoice, single ladies out there!

Abangan si Atom sa isang documentary na ginawa niya tungkol sa karagatan ng Pilipinas. Magiging bahagi rin siya ng “I-Witness” kung saan isa siya sa hosts.

Umiiwas

Ipinagtanggol ni Rocco Nacino si Kylie Padilla sa bashers nito na nilait ang katabaan ng unwed mother. “C’mon people.

Nanganak ‘yung tao, eh. Siyempre a few pounds would be normal. Sus @kylienicolep You look beautiful and blooming!!!

Oha!” post ng “Haplos” star.

Nagkatrabaho sina Rocco at Kylie sa “Encantadia” at naging friends sila. Ani Rocco, nami-miss na niya si Kylie at looking forward siya na magkatrabaho sila muli.

Ni-repost pa ni Rocco ang body positivity post ni Kylie sa social media kung paano nito minamahal ang curves at stretch marks. Patunay daw ‘yun ng journey niya bilang isang bagong ina.

Samantala, hindi pa rin daw nakikita ni Robin Padilla ang apo niya kay Kylie na si Alas Joaquin. Ilang beses na diumano nagpunta sina Kylie at Aljur Abrenica sa bahay ni Robin. Pero parati raw itong umiiwas sa kanila. How true?

Related

comments