Andi Eigenmann irked by netizens who called her a snob

By RUEL J. MENDOZA

KAHIT nag-quit na sa showbiz ang aktres na si Andi Eigenmann, hindi pa rin nito maiwasan ang depensahan ang kanyang sarili sa mga bashers.



Kelan lang ay may nag-comment sa Instagram account ni Andi na isang netizen at sinabi na isa siyang snob at masungit.

Ayon sa kuwento ng netizen na si @vieveyanong, nangyari raw ang unfortunate incident with Andi at ng kanyang sister sa isang airport.

Ayon pa sa netizen: “Masungit pala to c andie nagpapa picture daw sis ko sa airport tinaasan daw xa ng kilay #sad”

Mabilis na na nag-reply si Andi at ipinagtanggol ang sarili sa netizen.

“@vieveyanong ma’am, before you comment such an accusation on my instagram page, i hope you realise that I am a human being too, just as your sister is, and while she must’ve just been thinking about herself and her own feelings as she wanted to snap a photo w me, she probably didn’t think that MAYBE just MAYBE, i do not walk this earth simply to please her nor you. Maybe JUST maybe, instead of negatively judging another person because you didnt get what you want from them, maybe we can learn to realise that WE ARE ALL THE SAME. AND WE ARE ALL HUMANS.”

Sumali sa conversation ang netizen na si @60journey at sinabihan si Andi na huwag itong magtaray sa mga fans niya dahil ito na lang daw ang mga sumusuporta sa kanya kahit na hindi na siya masyadong napapanood sa TV at pelikula.

Patuloy pa rin na pinatulan ni Andi ang netizen na pinangaralan siya.

Pinagdiinan din ni Andi na iniwan na niya ang showbiz dahil hindi na siya masaya sa nangyayari sa buhay niya.

“First of all, i don’t snub people who acknowledge me. I do, however, politely tell off people who are rude. How can you even say that if you have no idea who i even am? Second, if I wanted the life I had in the past, I wouldn’t have left showbiz. So go figure. But me wanting to be a full-time mom, and to live my life sooo far away from the spotlight (away from the city, even), doesn’t also result to your accusations being anywhere true.”

