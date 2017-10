Daniel Matsunaga, dating a non-showbiz girl

1 SHARES Share Tweet

TALIWAS sa balitang lumabas sa isang tabloid na aalis na si Derrick Monasterio sa GMA Artist Center at lilipat siya sa PPL Entertainment ni Perry Lansigan, mariing pinabulaanan ‘yun ni Derrick. Aniya, hindi niya alam kung saan nanggaling ang isyu, pero wala siyang planong lumipat ng management company.



Three years pa ang existing contract niya sa GMAAC. May inihahandang bagong show ang Kapuso Network for Derrick at bago ang makakapareha niya. Pahinga muna ang love team nila ni Bea Binene na huli silang nagtambal sa “Mulawin vs. Ravena.”

Matatakutin

First movie ni Maxine Medina, Bb. Pilipinas-Universe 2016 ang “Spirit of the Glass 2: The Haunted” na ayon kay direk Joey Reyes, nakakagulat si Maxine for a first timer. “She’s willing to learn. Interesado siyang matuto. Mula sa workshop hanggang nag-shoot kami,” ani direk Joey.

Hindi siya nahirapang paartehing natatakot si Maxine dahil matatakutin ito talaga. Ayon kay Maxine, dating sementeryo ang kinatitirikang bahay ng kanyang lola, kaya kapag binibisita niya ito’y may kakaiba siyang nararamdaman.

Nag-workshop si Maxine kay Gina Alajar at malaki ang naitulong nito sa kanyang acting. Marami siyang natutunan.

Thankful din si Maxine sa co-actors niya sa “Spirit of the Glass 2: The Haunted” sa pagiging supportive ng mga ito.

Unforgettable experience ang first movie niya, ayon kay Maxine.

Nag-enjoy siya at gusto niyang magtuluy-tuloy na sa pag-aartista. “This is something new for me na gusto kong i-explore,” she said.

Happy heart

Sunud-sunod ang projects ni Daniel Matsunaga matapos silang maghiwalay ni Erich Gonzales. After “I Can Do That,” naging abala siya sa tatlong pelikula, “Spirit of the Glass 2: The Haunted” na ipapalabas on Nov. 1. Tinatapos niya ang “Meant to Beh” na kasali sa 2017 Metro Manila Film Festival at “Fallback.”

May bago ring teleseryeng gagawin si Daniel. Sa “Spirit of the Glass 2: The Haunted,” he plays Enzo, isang athlete-businessman na kapareha ni Cristine Reyes as Bea, isang stylist at fashion editor.

Sa presscon ng “SOTG2: The Haunted,” sinabi ni Daniel na happy heart siya at inspired. He’s dating a non-showbiz girl. Pero nag-beg-off siyang pag-usapan ito.

Joint-venture ng Octo-Arts Films at T-Rex Entertainment ang “SOTG2: The Haunted,” tampok din sina Janine Gutierrez, Ash Ortega, Enrico Cuenca, Benjamin Alves, Therese Malvar, Dominic Roque, atbpa.

Related

comments