2 aktor, natakot sa direktor

ANO kaya ang reaction ni Kiko Estrada sa pahayag ng ex-girlfriends niyang sina Kim Rodriguez at Barbie Forteza na pareho niyang sinaktan ang mga ito? Sinabi ito ng dalawa sa presscon ng “This Time I’ll Be Sweeter.”



Sa mga interbyu kay Kiko, sinabi niyang siya ang nasaktan sa break-up nila ni Barbie. Pa-awa effect pa si Kiko na aniya, mahal pa rin niya si Barbie. No comment naman siya sa naging relasyon nila ni Kim.

Anyway, ayon kina Kim at Barbie, naging maayos naman ang pagtatrabaho nila sa “This Time I’ll Be Sweeter.” Walang personalan at trabaho lang ang ginawa nila.

Friends forever

Kasama sa cast ng “This Time I’ll Be Sweeter” si Hero Peralta. Na-link sila ni Kim Rodriguez noong nagkasama sila sa “Tweenhearts” na ani Hero, nag-MU (mutual understanding) sila ni Kim.

Kasama rin nila sa “Tweenhearts” sina Barbie Forteza at Ken Chan. Na-link din sina Kim at Ken sa isa’t isa. Ani Ken, sabay sila ni Kim pumila noon para mag-audition sa “Tweenhearts” at nagkakuwentuhan sila.

Pareho silang nakapasa at isinama sa “Tweenhearts.” Doon nagsimula ang kanilang friendship.

Naging friends din sina Barbie at Ken na anang huli, mas gusto niyang maging friends forever sila. Kesa kung liligawan niya si Barbie at halimbawang maging “sila.” “Kapag nag-away kami, maaapektuhan ang trabaho namin,” ani Ken.

Alam niyang si Jak Roberto ang special someone ni Barbie in real life at ayaw niyang guluhin ang relasyon ng dalawa.

Kahit wala silang relasyon ni Barbie, confident si Ken na susuportahan pa rin ng fans ang “This Time I’ll Be Sweeter.” Showing ito on Nov. 8 sa mga sinehan nationwide. Produced by Regal Entertainment and directed by Joel Lamangan.

Natakot

First time nakatrabaho ni Matteo Guidicelli si direk Chito Roño sa “The Ghost Bride” na aniya, takot siya noong una.

Winarningan pa siya ni Kim Chiu na mag-ingat daw siya dahil Chito Roño ‘yun.

“Sobrang pressured ako. Nabubulol ako sa dialogue ko. Bumawi naman ako sa dubbing. Dream come true for me na nakatrabaho ko si direk Chito,” ani Matteo.

Nakaramdam din si Jerome Ponce ng takot kay direk Chito dahil sa mga naririnig niya na sobrang terror ito. “Okey naman pala siya. Magaling siya. Masayahin siya sa set at parating nagpapabili ng pagkain.

Showing sa Nov. 1 ang “The Ghost Bride,” hatid ng Star Cinema.

