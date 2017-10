Kim, walang closure kay Kiko

0 SHARES Share Tweet

By RUEL J. MENDOZA

NEVER daw pinag-usapan nila Kim Rodriguez at Barbie Forteza ang lalakeng naiugnay sa kanila noon na si Kiko Estrada.

Magkasama ang dalawa sa pelikulang “This Time I’ll Be Sweeter” ng Regal Multi-Media Inc.

Ayon kay Kim, naging maayos naman daw ang shooting nila ng movie at hindi naging issue sa kanila na pareho silang na-link romantically kay Kiko.



“Kami naman po ni Barbie, professionals po kami. We don’t let issues like that na maapektuhan ang trabaho namin.

“Tsaka pareho na kaming happy with our lives. May nagpapasaya na sa kanya at may inspirasyon naman. There’s no reason para balikan pa namin ang isang nakaraan na hindi maganda para sa amin,” diin ni Kim.

Inamin ni Kim na hindi naging maganda ang breakup nila ni Kiko at wala raw naging closure sa kanila.

“Magtu-two years na po na hindi ko nakikita or nakakausap si Kiko.

“From the time na na-link sila ni Barbie, hindi na po kami nagkausap pa.

“Hindi ko po alam kung bakit gano’n ang nangyari. Baka po may kasalanan din ako sa nangyari. Pero tapos na iyon, eh.

Pabayaan na natin,” diin pa ni Kim.

Taga-ABS-CBN 2 raw ang guy na nagpapangiti kay Kim ngayon. Pero hindi pa raw niya ito boyfriend.

“Wala pa kaming relasyon. We’re still getting to know one another. Pero he makes me smile and he makes me feel important parati,” sey pa ni Kim.

Pinabulaanan din ni Kim ang kumalat noon na tsismis na buntis siya. Sa press conference ng “This Time I’ll Be Sweeter” ay suot nito ang isang cropped top na kita ang mid-section niya.

“Ewan ko ba. Twice na yata akong natsismis na buntis.

“Hindi ko alam kung sino ang nagkalat niyan, pero nakikita n’yo naman po, hindi ako pregnant.

“Marami pa po akong pangarap at wala sa plano ko ang mabuntis agad,” pagtatapos pa ni Kim Rodriguez.

Related

comments