Marian Rivera, may bagong kaaway

HAPPY heart ngayon si Barbie Forteza. Hindi siya mapigilan magsalita tungkol sa relasyon nila ni Jak Roberto kahit kasagsagan ng promotion ng movie nila ni Ken Chan, ang “This Time I’ll Be Sweeter.”



Ani Barbie, magkasundo sila ni Jak sa maraming bagay. They get along well at wish niyang magtagal ang kanilang relasyon.

Bilang suporta kay Barbie, magpapa-block screening si Jak ng TTIBS.

Unang big screen outing nina Barbie at Ken ang TTIBS na isang love story-rom-com-drama na anila, maraming millennials ang makaka-relate.

Si Joel Lamangan ang direktor at puring-puri niya sina Barbie at Ken pati ang co-stars nila sa TTIBS. “They are good actors of their generation. Tuwang-tuwa ako katrabaho sina Barbie at Ken. Wala akong napagalitan sa cast. Lahat sila’y professional. May respeto sa trabaho. Prepared sila parati. Maganda ang training sa kanila,” pahayag ni direk Joel.

Showing sa Nov. 8 ang TTIBS sa mga sinehan nationwide. Tampok din sina Kim Rodriguez, Hiro Peralta, Thea Tolentino, Akihiro Blanco, Ara Mina, Yayo Aguila, Rey Abellana atbpa.

New girl

Isang top model from Poland ang girlfriend ngayon ni Daniel Matsunaga. Karolina Pisarek ang name, 20 years old.

Nagkakilala sila sa Palawan noong nagpunta sa Pilipinas si Karolina. Ani Daniel, low-profile siya ngayon sa kanyang lovelife. Hindi naman daw taga-showbiz ang GF niya.

Mapapanood si Daniel sa “Spirit of the Glass 2: The Haunted” na showing on Nov. 1 sa mga sinehan nationwide.

Bagong karakter

Bagong pasok na karakter sa “Super Ma’am” si Ivan Dorschener bilang Isko Dagohoy. Isa siyang Tagachu na puwersa kaya ng kabutihan o kasamaan ?

Abangan din ang pagpasok ng karakter ni Conan Stevens. Siya ang higanteng mahigpit na makakalaban ni Super Ma’am (Marian Rivera). Nakilala si Conan sa “Game of Thrones.” Nag-guest siya sa “Encantadia” at happy siya na magiging bahagi naman ng “Super Ma’am.”

“I’m looking forward to putting her (Marian Rivera) into a place because I’m the strongest enemy she has ever seen,” sabi ng Australian actor. Mala-higante ang porma ng katawan ni Conan. Nag-training siya sa America bilang body builder. Kaabang-abang ang fight scene nila ni Marian na petite ang katawan.

