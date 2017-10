Heiress Of Hope

No stakes race today at Metro Turf pero ang apat na Philracom-MMTCI Rating Based Handicap System Races ay sobrang sapat na upang malubos ang dating kasiyahan sa ating pagdedebrsyon.



Thirteen races ang ating bubuuin today na kinapapalooban ng 3 sets each ng WTA Pick-5 at two sets each naman ng Pick-6 at Pick-4 events. Race 1 starts at 2 pm.

Two winners lamang ang nakahula ng nagsipanalo sa WTA events noong Biyernes sa Santa Ana Park upang magsitanggap nang malaking gantimpalang P1,375,499.00 each.

Covering the entire 7 races, ang nagsipanalo rito ay ang Simply Elegant, Longshot Oakhill, Princess, another longshot Prince Kuntil, Michika, Morning Breeze, Valenzuela at Desert Gold or combinations 10-6-8-1-4-5-6.

Dapat ko lang banggitin, ang nanalo sa last Sunday’s P2 Million Philracom Sampaguita Stakes Race at Santa Ana ay ang pambato ni HS Esguerra’s Heiress Of Hope na nagkamit ng P1,200,000.

Sumegundo rito ay ang Pinay Pharaoh, 3rd ang Pradera Verde at 4th ang Marin’x good for P450,000, P250,000 at P100,000, respectively.

Nanaig nanaman sa P1.5 Million Klub Don Juan De Manila Derby ay ang Sepfourteen ng SC Stockfarm Inc. na nakuha ang top prize of P900,000 at nagkasiya naman sa 2nd to 4th placers na premyong P330,000, P180,000 at P70,000 kena Salt And Pepper, Golden Kingdom at Golden Casino.

Pagpasok ng buwang November, dito naman sa Naic, Cavite itatanghal ang Ambassador E. M. Cojuangco, Jr. Cup kung saan nominadong tumakbo ang Sakima, Hitting Spree, Messi, She’s Incredible and Atomicseventynine, But Then, that’s too early to say. By the way Belated happy birthday to ‘‘Leonardo Samson of Samson’s Billiard OTB at Saint Joseph. May you have many more birthdays to come. Cheers!!!

