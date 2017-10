Xian Lim, inisip na masamang tao siya

by Rowena Agilada

KUNG hindi siguro nag-break sina Luis Manzano at Angel Locsin, maganda sanang sabay nag-guest sina Angel at Xian Lim sa birthday presentation ng “Magandang Buhay” para kay Congresswoman Vilma Santos-Recto.



Nagkatrabaho ang tatlo sa pelikulang “Everything About Her,” pero si Xian lang ang bumati kay Cong. Vi. Ani Xian, sa rami ng negative comments noon about him, napaisip siya kung masama ba siyang tao. Down ang feeling niya. Napaisip din siya kung bakit pumayag si Cong. Vi makatrabaho siya sa EAH.

Puring-puri naman ni Cong. Vi si Xian na aniya, seryoso ito sa kanyang trabaho. Dahil sa pelikulang ‘yun ay napansin ang akting ni Xian at nanalo pa siya ng award. Kaya sobrang thankful siya na pumayag si Cong. Vi na makatrabaho siya.

Siyempre, bumati sa kanya ang mga anak niyang sina Luis at Ryan Christian. Ibinuko ni Cong. Vi na kapag may bigote’t balbas si Luis ay mataba ito. Para maitago ang malaking mukha. Kagagaling lang ni Luis sa bakasyon with Jessy Mendiola.

“She’s (Jessy) very nice. Casual, walang inhibitions. Maybe because, she’s young. Very natural,” patungkol naman ni Cong. Vi kay Jessy. Mukhang walang magiging problema si Jessy kapag naging mother-in-law niya si Cong. Vi. Hindi ito pakialamerang biyenan.

Kahanga-hanga

Kahanga-hanga ang ginawang pagbibibigay-pugay ni Willie Revillame sa mga sundalo sa pamamagitan ng programa niyang “Wowowin.” Puro sundalo ang audience at participants sa iba’t ibang games.

Namigay si Willie ng libu-libong pera na may kasamang jacket, cellphones at iba pang give aways. Everybody happy.

Nagpa-raffle pa siya ng tatlong house and lot sa kagandahang loob ng mag-asawang Manny at Senator Cynthia Villar na ‘andun din sa studio.

Madamot

Maliban sa kanilang wedding date on Nov. 11 sa Queenstown sa New Zealand, wala pang ibang detalye sa kasal nina Anne Curtis at Erwan Heussaff.

Si Solenn Heussaff na sister ni Erwan, tikom ang bibig. Walang makuhang impormasyon ang mga nangungulit na reporters. Sabi nga ng isang talent manager, as if naman, susugurin ng fans at reporters ang kanilang kasal. Sey naman ng isa pang talent manager, irespeto na lang ang “pagdadamot” nina Anne at Erwan sa detalye ng kanilang kasal. Walang basagan ng trip!

