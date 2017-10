Aljur, Robin still not on speaking terms

Actor Aljur Abrenica has admitted that he is still not on speaking terms with action star Robin Padilla, father of her partner Kylie Padilla, adding that the Bad Boy of Philippine show business has not seen their baby Alas Joaquin.



“Actually, hindi ko alam eh. Hindi pa po kami nakakapag-usap. Kung may nagawa man po ako na sa tingin n’yo ay hindi maganda, parang naging kasalanan ko, humihingi na po ako ng sorry sa inyo,” said Abrenica, when asked if he has talked to Robin since he and Kylie got engaged, during an interview on “Tonight With Boy Abunda” on ABS CBN.

Aljur also apologized to Robin and vowed to take care of his daughter Kylie.

“Dahil si Kylie po wala naman akong balak pabayaan ‘yan dahil mahal ko po yan. At may tatay din po ako, nakikita ko ’yung saya ng tatay ko pag nakikita nya ‘yung apo n’ya eh. Gusto ko rin Makita ni Kylie ‘yun sa tatay n’ya,” the Kapamilya actor said.

Aljur said that he will continue to reach out to Robin until everything is settled.

“Pero OK naman kami.Through Kylie, nagkakaroon ng komunikasyon. Pero Tito Robin, andito lang po ako. Sana bukas po yung pintuan nyo (para sa akin),” he said.

Abunda advised him and Kylie not to get tired of reaching out to Robin. “In God’s good time, the best will happen.”

On wedding plans, Aljur said: “Yes! Tuma-timing lang kami.”

Asked the reason for the delay in their wedding, Aljur said: “Wala namang pag-aalinlangan. May opinion si Kylie about the marriage, ako rin may opinyon. Sa akin kasi ang marriage anytime yan pwede mangyari eh. Kasi ako nagpropose na ako ng pagmamahal ko sa kanya eh when we got back together, before pa.”

“May sinabi s’ya sa isang interview about sa experience n’ya. Hindi ko na alam’ yun pero may sarili s’yang pananaw.

At nirerespeto naming sa isa’t isa yung mga opinyon namin,” he said.

Aljur also said that he and Kylie are enjoying their journey as parents to their first child.

“Everyday, laging may bago sa amin sa journey nakasama yung bata. Yung partnership naming Tulad ng pag-aalaga sa bata. Kasi hindi sya madali. Pag-uwi ko ng bahay galing taping, exhausted si Kylie, so that’s the time ako naman ang mag-aalaga the whole night,” he said.

“May time pa yung bata gising lagi sa gabi. So ako yung toka, si Kylie magpapahinga hanggang sa ako yung magpa-araw, Gagawin ko yung best ko para hindi umiyak ‘yung bata, para makatulog si Kylie kasi makikita mo pagod s’ya. Dahil dun sa mga pinagdaanan namin, mas tumibay ‘yung samahan,” Aljur added.

