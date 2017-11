Angelica at Sam, ma-fall kaya sa isa’t isa?

1 SHARES Share Tweet

by Rowena Agilada

LOLA’S girl si Marian Rivera kaya, malapit sa puso niya ang mga lola. Kamakailan ay nagpunta siya sa Luwalhati ng Maynila Home for the Aged, kasama ang ilang co-stars niya sa “Super Ma’am.”



Napasayaw nila ang mga lolo’t lola ng hit song niyang “Sabay-Sabay Tayo.” Nakisayaw din sina Marian , kaya nalubos ang kasiyahan ng mga ito.

Umani ng magagandang comments mula sa kanyang fans si Marian na anila, sana’y madagdagan pa ang kanyang blessings dahil sa charity events na ginagawa niya.

Samantala, nabuking na ni Minerva (Super Ma’am) na manananggal si Jill ( Diana Zubiri). Ipinalunok nito ang itim na bato kay Katitay para maisalin rito ang pagiging manananggal. Panibagong hamon na naman ito kay Super Ma’am kung paano niya maibabalik sa normal na katauhan si Katitay.

Bininyagan

Isinabay sa 47th birthday ni Robin Padilla noong Nov. 23 ang binyag ng anak nila ni Mariel Rodriguez na si Isabella. Ginanap ‘yun sa National Shrine of St. Michael and the Archangels (Malacañang church) at ninong si President Rodrigo Duterte.

Ang iba pang godparents ay sina Alan Peter Cayetano (secretary of Department of Foreign Affairs), Piolo Pascual na hindi nakarating, Karla Estrada, direk Joyce Bernal, Cory Vidanes (ABS-CBN executive) , Nadia Montenegro at direk Cathy Garcia-Molina (direktor ni Robin sa movie nila ni Sharon Cuneta, “Unexpectedly Yours”).

Hindi naging isyu kina Robin at Mariel ang kanilang respective religions, Muslim si Robin, Catholic si Mariel. Catholic ang binyag sa anak nila na ani Robin, nirerespeto niya ang religion ng asawa niya.

Hindi ba nga’t gustong pakasalan ni Robin si Mariel sa catholic rites?

Sumulat (nagawa kaya niya?) pa siya sa Vatican para hingin ang basbas ng mga kinauukulan na mapakasalan niya si Mariel. Ano na kaya’ng nangyari du’n?

Ikinasal sina Robin at Mariel sa Slamic rites. Samantala, showing on Nov. Robin an d movie nina Robin at Sharon, “Unexpectedly Yours” kung saan kasama sina Julia Barretto at Joshua Garcia.

Ma-fall kaya?

Inaabangan kung magkaka-debelopan sina Angelica Panganiban at Sam Milby. May ginawa silang music video na marami silang kissing scenes. Ganado nga raw si Angelica at nagkatuksuhan pa during the shoot.

Si John Prats ang nag-direk. Silang tatlo ang nag-prodyus at magkakasosyo sila sa itinatag nilang production outfit.

Parehong single ngayon sina Angelica at Sam na kabi-break lang sa non-showbiz girlfriend niya.

Related

comments