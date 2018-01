Ai-Ai gives love advice to BFF Eugene Domingo

By LAILA CHIKADORA

PAGKATAPOS ng limang taon, muling nagbalik sa kanyang first love si Eugene Domingo, ang teatro! Isa si Uge sa mga bida sa PETA adaptation ng Pulitzer Prize winning drama na “Night Mother” na mapapanood sa PETA Theater mula Feb. 2 hanggang Mar. 18. Matitindi ang eksena at mas madami ang dramarama pero pak na pak ang audience impact ni Uge at ng kanyang co-actress na si Sherry Lara!



Sensitibo ang dula na sumesentro sa depression at suicide. Kaya naman may audience debriefing kung saan may mga psychiatrists na nagpapaliwanag sa audience pagkatapos ng dula. First time itong ginawa ng PETA at say ni Uge, napapanahon nang mapag-usapan ang isyung ito.

“Hopefully dahil sa materyal na ito we will have some serious conversation with our parents, our children, friends about this very sensitive issue.”

Pagkatapos ng dula, nai-chika ni Uge na hindi malamig ang Valentine’s day niya dahil sa kanyang Italian boyfriend na si Danilo Bottoni. Long distance man ang kanilang relationship, hindi ito agad-agad na matitibag! Pero aminado ang aktres na may challenge kapag LDR. “Minsan nakaka-miss, lalo na halimbawa naghahanap ka ng lambing, pero pag mahal mo ang isang tao, walang distance, walang time, you know that as long as the communication is constant hindi masisira, ‘yung forever naandun!

Ayiiiiii! Tinamaan na nga yata si Uge, kaya naman may payo si BFF Ai-Ai delas Alas sa kanya, “Bago ka magpakasal, siguraduhin mong tama na ‘yung pakakasalan mo. Ako, sinusunod ko lang naman ang sinasabi ni Ai-Ai, kasi mas madami naman talaga siyang pinagdaanan sa pag-ibig and most of the time tama siya!”

So gaano nga ba ka soon ang wedding bells para kay Uge? “Hindi natin masasabi pero isa yan sa mga pinagdarasal ko.

Hindi pa talaga agad-agad pero iniisip na namin ‘yun ni Danilo. Siyempre, gusto namin ma-bless, but for now we just enjoy our time kasi di kami lagi magkasama.

