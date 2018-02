Ang pasabog ni Mark Bautista, Bow!

3 SHARES Share Tweet

Mamayang gabi na ang “ Revolution: The Jadine Concert” nina James Reid at Nadine Lustre. Sa Smart-Araneta Coliseum ito at 8 pm. Isa sa special guests si Vice Ganda at kaabang-abang kung makakapag-perform siya.



Kamakailan ay na-confine si Vice sa hospital dahil may kidney stones siya. Hindi naman siya sumailalim sa operasyon at may ginawang ibang proseso, kaya nakalabas agad siya. Binigyan din siya ng gamot na pampatunaw ng kanyang kidney stones.

Other guests sa Jadine concert ay sina Sarah Geronimo, Bret Jackson, Sam Concepcion at Kiana Valenciano.

Ayaw

Pumayag si Kiko Estrada maging third wheel kina Elmo Magalona at Janella Salvador sa “My Fairy Tail Love Story.” Nag-audition pa siya for his role, ani Kiko sa presscon.

Wala siyang intensiyong guluhin ang love team nina Elmo at Janella, kaya chill lang daw ang ElNella fans. “ Trabaho lang ‘yun,” said Kiko.

Willing ba siyang makatrabaho ang ex-girlfriend niyang si Barbie Forteza at boyfriend nitong si Jak Roberto? Payag siya, ani Kiko. Pero ayaw niyang siya ang third wheel sa istorya.

Gusto niya, siya ang leading man dahil hindi raw niya deserve maging third wheel. Nanalo na siyang best actor sa “Sinungaling mong Puso” sa World Excellence Japan Award last year.

Ayon pa kay Kiko, wala siyang problema makipagtrabaho muli kay Barbie kung bibigyan sila ng project ng GMA7. Wala rin siyang problema kay Jak. “I’m happy for them,” saad ni Kiko.

By the way, sa February 14 ang showing ng “My Fairy Tail Love Story” na Valentine offering ng Regal Entertainment.

Nawalan

Nawalan ng bagahe si Kris Bernal sa bakasyon niya sa Iceland. Hindi nakarating doon ang kanyang bagahe kung saan nakalagay ang base layers ng kanyang mga damit at snow boots niya.

Hassle, post niya sa social media dahil 4 ang temperature doon na nakakaloka, ani Kris.

Ini-enjoy na lang niya ang bakasyon niya sa Iceland na gusto talaga niyang makita ang Northern Lights. Kasama niya ang businessman non-showbiz boyfriend niya.

Pasabog

Pinag-uusapan ang librong sinulat ni Mark Bautista, “Beyond the Mark.” Inamin niya na nagkaroon siya ng intimate relationship sa isang male friend niya. Diumano, ‘yun ang dahilan ng break-up ng male friend niya at girlfriend nito.

Ani Mark sa isang interbyu, nagpakatotoo lang siya. Matagal siyang nanahimik sa isyu. Marami ang nag-aabang sa pag-release ng libro ni Mark para sa iba pa niyang revelations.

Related

comments