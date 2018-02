Kapuso actor, sikat sa Thailand

1 SHARES Share Tweet

LUNGKUT-LUNGKUTAN si Sanya Lopez sa nalalapit na pagtatapos ng “Haplos.” Aniya, mami-miss niya ang buong cast dahil kakaibang bonding ang nabuo sa kanila. Para silang happy family sa set.



Mami-miss niya ang intense fight scenes nila ni Thea Tolentino. May mga pagkakataong totohanang nagkakasakitan sila.

After ng take, parehas silang may mga galos at pasa sa katawan.

Pero never silang nagkapikunan at nagtatawanan pa sila. Ayon kay Sanya, noong una’y kabado siyang ka-eksena si Thea.

Aware kasi siyang magaling itong kontrabida. Sinabi niya sa sarili niya na kailangang galingan din niya. Never naman silang nagsapawan.

Ayon pa kay Sanya, maraming pasabog ang dapat abangan ng televiewers sa nalalapit na pagtatapos ng “Haplos.” Huwag daw bibitiw lalo na sa grand finale nito.

Sikat

Sikat na sikat pala si Ken Chan sa Thailand. Palabas kasi sa isang TV station doon ang “Destiny Rose,” afternoon series na ginawa niya sa GMA. Maayos na naitawid ng serye ang pagtalakay sa LGBT community.

Isa ito sa mga palabas ng Kapuso Network na kasama sa partnership ng GMA Worldwide, Inc. at JKN Global Media na isang media content company sa Thailand.

Wala pang bagong project si Ken sa GMA na huli siyang napanood sa seryeng “Meant to Be” with Barbie Forteza, Ivan Dorschener, Ady Raj and Jak Roberto. Nagkasama rin sina Barbie at Ken sa pelikulang “This Time I’ll Be Sweeter” under Regal Entertainment.

Ibinuko

Ibinuko ni Vin Abrenica sa “Tonight with Boy Abunda” na dumadalaw sa taping ng “Wildflower” ang non-showbiz guy na constant date ngayon ni Maja Salvador.

Sinang-ayunan ito nina Joseph Marco at RK Bagatsing na guests din sa TWBA. Anang tatlong “wildboys,” nakikita nilang masaya si Maja. Kaya pala sa isang interbyu sa kanila’y sinabi nilang hindi sila nag-attempt pormahan si Maja.

Itinanggi naman ni Vin na siya ang dahilan ng break-up nina Roxanne Barcelo at Wil Devaughn. Friends lang sila ni Roxanne. Trabaho lang ‘yung kissing scenes nila sa “Wildflower,” aniya.

Inamin naman ni Joseph na committed na siya kay Ria Atayde na nali-link sa kanya. Pero aniya, committed lang siya sa business partnership nila ni Ria. Palusot?

Itinanggi naman ni RK na may dalawa siyang anak. Inamin niyang in a relationship siya sa isang non-showbiz girl.

Related

comments