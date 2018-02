Share a room, win a friend

by Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Malapit na ang Valentine’s Day at may girlfriend po ako. Saan ko po ba ide-date ang girlfriend ko sa Valentine’s Day? Wala po kasi akong pera at trabaho. Tambay lang po ako. May suggestion po ba kayo?

Dancel ng Mandaluyong

Hi Dancel,

Wala kang pera, walang kang trabaho, ang ibig sabihin, wala kang karapatang makipag-date! Hanap muna ng trabaho hindi puro tambay at landi!

Hi Alex,

May-ari po ako ng motel dito sa Pasay at alam ko sa darating na araw ng mga puso, mapupuno na naman ang motel ko. Gusto ko sana kumita ngayong Valentine’s Day ng malaki pero iilan lang ang kwarto ng motel ko! Ano ba ang magandang pakulo para kumita ako ng todo-todo sa darating na February 14?

Winston ng Pasay

Hi Winston,

Ganito ang gawin mo Winston. Palitan mo ang kama mo ng double deck. Dalawang double deck kada isang kwarto, so bale apat na kama yun! Tapos ang gawin mong promo na ipapa-print mo at ilalagay mo sa tarpaulin ay ito ‘Share A Room, Win A Friend’! Para apat na couples ka per room! May papayag dyan! Biruin mo, dadami friends nila! Kung ayaw mo niyan, meron pang isa. Lagyan mo ng timer ang bawat customer! Kada isang customer, 30 minutes lang, kapag lumagpas sa oras, may fine na ten thousand pesos! Kikita ka panigurado sa darating na araw ng mga puso! Ayaw mo pa rin? Ito last na! Lahat ng pupunta sa motel mo, hingian mo ng marriage license, kapag walang pinakita, mas mahal ang bayad sa motel! Ang laki ng kita mo, panigurado!

Hi Alex,

Bakit po ba nauso pa ang Valentine’s Day! Sino ba ang nagpauso niyan! Kalokohan lang naman yan! Dapat araw-araw ay araw ng mga puso! Bakit isang araw lang kada isang taon! Saka bakit mag-syota lang! Dapat kahit pagmamahal sa pamilya, kaibigan at kapamilya kasama sa pinagdidiwang tuwing araw ng mga puso! Dapat alisin na ang Valentine’s Day!

Melinda ng Makati

Hi Melinda,

Pustahan tayo! Malamang, single ka! Wag kang bitter! Ganito gawin mo sa Valentine’s Day! Wala! Nganga!

