Aktor matindi mag-internalize

1 SHARES Share Tweet

By DANTE ‘DANZ’ A. LAGANA

WALANG kaduda-dudang guwapo pa rin despite his age ang bida ng kuwento ng ating source.

Nang magkaroon daw ng shooting sa isang lugar at nalaman ng mga tao na nandodoon ang matangkad na aktor, natuwa at naging excited ang mga kababaihan maging ang mga kalalakihan. Namangha raw sila sa kaguwapuhan pa rin ng aktor na napakatahimik during the shooting.



Magpapapicture raw sila sa aktor para mayroon man lang daw silang remembrance sa kung saang lugar nagshooting. Kasama raw niya ang isa pang magaling na aktor na kilalang pamilya ng mga artista. Wala raw sila masabi sa kasama ng guwapong aktor dahil walang reklamo itong nagpapapicture sa mga tagahanga kumbaga walang arte sa katawan picture kung picture. Kahit daw doon sa direktor nakuha raw nilang magpapicture kahit mapaselfie, game na game dagdag pa ng source.

Eto na, sinubukan daw ng mga tagahanga na magpapicture sa guwapo at matangkad na aktor. Nagbeg off daw ang aktor, umayaw dahil call na niya para sa next scene, nagiinternalize na raw kasi sa character niya. Wala raw silang magawa kundi intindihin at maghintay. Pagkatapos makunan ang eksena ng actor, sinubukan daw uling lapitan ng mga gustong magpapicture kay aktor dahil nasa tent na raw ito. Pagkalapit pa lang daw mayroon nang humarang at kumausap sa kanila na mukhang PA ng aktor at sinabing hindi na raw puwedeng magpapicture.

Dahil doon nadisappoint na raw ‘yung magpapapicture sa aktor. Dismayado sila, ganoon pala raw siya mukhang wala sa mood magpapicture. Kaya pala doon sa ibang nakapagpapicture ni hindi man lang daw ngumingiti. Nawalan na daw ng gana ang mga humahanga sa kanya.

Related

comments